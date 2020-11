Cómo compartir juegos de Google Stadia con miembros de la familia

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El servicio de juegos en la nube de Google Stadia ahora ofrece compartir en familia. Aquí encontrará todo lo que necesita saber sobre la función, incluido su funcionamiento.

Compartir en familia permitirá que cualquier grupo de usuarios de Stadia comparta juegos con otras cuentas vinculadas a través del sistema Play Family Library de Google , que también permite a los usuarios de Android compartir aplicaciones y servicios móviles en varias cuentas en un solo hogar. Sin embargo, con el uso compartido de la familia de Stadia, puede compartir una licencia digital para un juego, en lugar de aplicaciones, con varias cuentas. Básicamente, compras una copia y dejas que otros la reproduzcan por separado y tengan sus propios datos guardados.

Google dijo que dos cuentas no pueden jugar el mismo juego compartido al mismo tiempo, a menos que ambas cuentas hayan comprado el juego por separado o lo hayan reclamado como parte de una suscripción a Stadia Pro. Además, si comparte un juego que reclamó de forma gratuita con Stadia Pro, y luego su suscripción caduca o se cancela, ese juego no estará disponible para compartir a partir de ese momento. Dicho todo esto, no es necesario que sea un suscriptor activo de Stadia Pro para compartir juegos o jugar juegos compartidos.

Google dijo que los miembros supervisados de un grupo familiar no pueden jugar un juego compartido si su clasificación de contenido está por encima de lo que el administrador del grupo familiar les ha aprobado. Esto realmente no es una limitación para compartir en familia, sino más bien un control parental.

Cualquier título que compres a través de la tienda de Stadia se puede compartir, incluidos los juegos gratuitos reclamados con Stadia Pro.

Primero, configure una Biblioteca familiar de Google Play y luego cree una cuenta de Stadia para los miembros de su familia que aún no tienen una y active el uso compartido familiar.

Cree un grupo familiar de Google con la misma dirección de correo electrónico que utilizó para configurar su cuenta de Stadia. También deberá agregar un método de pago familiar al grupo.

Inicie sesión en su cuenta en stadia.com. Selecciona tu avatar> Configuración de Stadia. Seleccione Familia> Comenzar. Sigue las instrucciones para crear un grupo familiar y agregar una forma de pago familiar.

Inicie sesión en su cuenta en stadia.com. Selecciona tu avatar> Configuración de Stadia. Seleccione Familia> Configurar. Elige cómo quieres compartir tus juegos. Para compartir todos sus juegos, seleccione Compartir todo automáticamente.

Para compartir solo juegos específicos, seleccione No compartir automáticamente. Seleccione Guardar.

Cuando alguien de tu grupo familiar comparte un juego contigo, aparecerá en tu biblioteca. La etiqueta "Compartido por la familia" será visible debajo del título del juego.

Para jugar, simplemente seleccione el juego y luego Jugar.

El uso compartido de la familia de Stadia se implementará para todos los usuarios a partir del 5 de noviembre de 2020.

Consulte el centro de soporte de Google para obtener instrucciones más detalladas.

Escrito por Maggie Tillman.