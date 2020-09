Cómo hacer que Stadia funcione en iOS: ejecútelo en iPhone y iPad

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Al igual que Cloud Gaming con Xbox Game Pass y Nvidia GeForce Now, Stadia no está disponible oficialmente en iOS. Puede descargar la aplicación Stadia para iPhone, iPad o iPod touch, pero eso simplemente le da acceso a la tienda; no puede jugar a través de ella.

Y, aunque Apple sigue siendo exigente con los juegos en la nube que se ejecutan en sus dispositivos, es poco probable que eso cambie.

Sin embargo, hay una manera de hacer que Stadia funcione perfectamente a través de su dispositivo iOS. El usuario de Reddit, zmknox, creó un navegador especializado que ahora está disponible en la App Store de Apple, que abrirá Stadia y te permitirá jugar a cualquiera de los juegos de tu biblioteca, usando cualquier controlador que funcione con iOS.

Es un navegador de pantalla completa, de una sola página, sin anuncios ni rastreadores. Además, cuando lo configura por primera vez, se abrirá directamente en Stadia cada vez.

Estos son los pasos para que funcione.

- Primero, descargue la aplicación Stadium Full Screen Browser de Apple App Store y ábrala.

- En la primera pantalla que ve, ingrese lo siguiente en el cuadro "URL principal": https://stadia.google.com/home

- En el cuadro "Cadena de agente de usuario", escriba lo siguiente (debe escribirlo todo para que funcione): Mozilla / 5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit / 537.36 (KHTML, como Gecko) Chrome / 85.0.4183.83 Safari / 537,36

- Presiona "Listo".

- En la siguiente pantalla, toque el menú de tres puntos en la esquina inferior izquierda y toque "Autenticar".

- Ahora escriba lo siguiente en el cuadro "URL a la página de autenticación": https://accounts.google.com/

- Inicie sesión en la cuenta de Google que usa para acceder a Stadia y presione "Listo" cuando haya terminado.

- En el menú de tres puntos, toque "Ir a Inicio" y eso es todo. Ahora, cada vez que vuelvas a abrir Stadium, irá automáticamente a la pantalla de inicio de Stadia.

Hay algunas salvedades. La pantalla de inicio de Stadia no parece ajustarse correctamente a la pantalla (en iPhone, al menos). Pero puedes iniciar cualquiera de tus juegos y jugar como si usaras Stadia a través de Chrome en una PC o Mac.

El creador, zmknox, también afirma que, si bien el controlador de Stadia podría funcionar conectándose a Wi-Fi directamente, no se conectará a su dispositivo iOS. Por lo tanto, es mejor usar un controlador inalámbrico Xbox One emparejado, PS4 DualShock 4 o un controlador MiFi.

