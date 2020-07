Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El servicio de transmisión de juegos en la nube de Google, Stadia , no es conocido por tener una amplia selección de juegos, con solo unos 60 disponibles. Sin embargo, Google finalmente planea actualizar la biblioteca de Stadia; Se agregarán 16 títulos para fines de 2020.

Los títulos destacados incluyen NBA 2K21 y Sekiro: Shadows Die Twice. Otros que vendrán este otoño incluyen Hitman 2 y 3, Super Bomberman R Online, Dead By Daylight, Serious Sam 4 y más. Incluso los Outriders vendrán a Stadia, pero no hasta 2021. Llegará primero para otras plataformas a finales de año. ¡Finalmente, Robot Entertainment está lanzando la tercera entrega de sus Orcs Must Die! serie el 14 de julio (se requiere plan Stadia Pro).

Stadia está disponible en 14 países, incluidos el Reino Unido y los Estados Unidos. Hay dos niveles: Stadia Pro, que se paga, y Stadia, un plan de acceso gratuito. Una membresía Stadia Pro cuesta £ 8.99 por mes en el Reino Unido ($ 9.99 en los Estados Unidos). Eso les brinda a los usuarios hasta 4K HDR de juego y sonido envolvente 5.1.

Como parte del evento Stadia Connect de julio, Google también anunció que se ha asociado con cinco estudios y desarrolladores para crear títulos exclusivos para su servicio de juegos en la nube Stadia. Por ejemplo, el desarrollador Splash Damage ya está haciendo un juego multijugador en línea, llamado Outcasters, para Stadia. Google también dijo que se está asociando con el desarrollador de Rock Band Harmonix y el estudio Supermassive Games. Ambos planean títulos exclusivos de Stadia.

Google no proporcionó más detalles sobre los tipos de juegos en desarrollo. Los mantendremos informados a medida que aprendamos más.