Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google ha actualizado la biblioteca de juegos, aplicaciones y otro contenido digital de Google Play Pass. Además, el servicio se está expandiendo internacionalmente y agregando nuevos planes. La compañía detalló todos estos nuevos cambios en una publicación de blog publicada el 14 de julio. Aquí hay un resumen de lo que anunció Google.

La pelusa de bolsillo tiene un útil explicador aquí . Básicamente es la respuesta de Google a Apple Arcade: un servicio de suscripción a juegos y aplicaciones para dispositivos Android. Se lanzó en 2019 en los EE. UU., Permitiendo a los suscriptores acceder a aplicaciones y juegos seleccionados sin anuncios y compras en la aplicación por una tarifa mensual.

Play Pass ahora ofrece más de 500 aplicaciones y juegos, en comparación con 350 en el lanzamiento.

El servicio está agregando más de 150 títulos, incluidos Sonic the Hedgehog y Golf Peaks. También hay opciones más amigables para los niños, con nuevos títulos de Sesame Workshop, Learny Land y otros. Google también anunció el lanzamiento de The Almost Gone (un juego de rompecabezas narrativo), y dijo que The Gardens Between (otro juego de rompecabezas) y Kingdom Rush (un juego de torre de defensa) se lanzarían a finales de este año.

Google dijo que un nuevo plan de suscripción anual de $ 29.99 estará disponible para los suscriptores en los EE. UU. A partir de mediados de julio de 2020. El plan mensual de $ 4.99 seguirá existiendo.

Play Pass se lanzará desde mediados de julio de 2020 para usuarios de Android en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, España y el Reino Unido.

