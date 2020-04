Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google ha agregado capacidades de sonido envolvente 5.1 a su versión de navegador Chrome de Stadia .

Después de aumentar la calidad de video del navegador a 4K para los miembros Pro a fines de marzo, ha seguido con el audio, brindando a los propietarios de PC la misma experiencia que aquellos que juegan en un Chromecast en la TV.

También parece que el sonido 5.1 funcionará para los usuarios de Mac (a diferencia de 4K, que no está disponible para la incompatibilidad de GPU), aunque aún no hemos confirmado esto.

También se agregó con la última actualización un teclado en pantalla para jugar en la web, que estará disponible cuando tengas un gamepad conectado a Stadia.

Y ahora recibirá notificaciones sobre la calidad de la conexión cuando juegue en un dispositivo móvil.

A principios de esta semana, Google también anunció que había abandonado la "Base" en nombre de su plan de membresía gratuito de nivel de entrada, que ahora se conoce como "Stadia".

Eso significa que hay dos planes: Stadia y Stadia Pro.

También lanzó su incentivo de dos meses gratis, dando a todos los que se suscriban una prueba gratuita de Stadia Pro y acceso a la biblioteca de juegos gratuitos que se ofrecen: Destiny 2, Grid, Gylt, Serious Sam Collection, Spitlings, Stacks on Stacks ( en las pilas), SteamWorld Dig 2 y SteamWorld Quest: Hero of Gilgamech.

A los miembros actuales de Stadia Pro no se les cobrará por dos meses.

Puede encontrar más información sobre cómo registrarse de forma gratuita en Stadia Pro aquí .