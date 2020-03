Google Stadia 4K ahora disponible en Chrome para PC

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Google ha extendido la transmisión 4K en Stadia al navegador Chrome para PC.

También ha agregado la Biblioteca de captura web, para acceder a capturas de pantalla y clips capturados en una computadora portátil o de escritorio. Ahora también puede descargarlos a su PC o Mac.

Hay una advertencia para la transmisión 4K a través del navegador; necesitará el hardware requerido para que funcione.

No solo necesitará una conexión a Internet con velocidades de al menos 35 Mbps, sino que también necesitará una computadora que admita la decodificación de hardware VP9. Y un monitor 4K, por supuesto.

Para verificar si su computadora admite VP9, siga estos pasos:

En su barra de direcciones de Google Chrome, escriba chrome: // gpu y presione Entrar.

Desplácese hacia abajo hasta "Información de aceleración de video".

Si ve "Decode VP9", su computadora admite la decodificación de hardware VP9.

Los iMacs o MacBooks de Apple no son compatibles con la transmisión 4K en la actualidad, solo PC con Windows y ChromeBooks que cumplen con las especificaciones anteriores.

Aún así, es un paso adelante para el servicio.

También se ha revelado que los juegos gratuitos de abril para suscriptores Pro serán Serious Sam Collection, Spitlings y Stacks On Stacks (On Stacks).

Actualmente no se sabe cuándo se puede abrir la membresía de Stadia Base.