Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los miembros de Stadia Pro no solo obtienen transmisión de video 4K HDR y sonido 5.1, sino que también obtienen juegos gratis cada mes como parte de su suscripción.

Desde su lanzamiento, los miembros Pro han recibido Destiny 2: The Collection, Farming Simulator 19, Gylt, Metro Exodus, Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration, Samurai Shodown, Thumper y Tomb Raider: Definitive Edition, todo como parte de £ Tarifa mensual de 8.99 / $ 9.99.

Ahora se han anunciado tres nuevos juegos gratuitos, así que aquí están los títulos de marzo de 2020 que puede jugar en la plataforma de juegos en la nube Stadia sin costo adicional.

Disponible a partir del 1 de marzo de 2020

El juego de carreras más reciente de Codemasters toma el increíble motor de física utilizado en sus títulos Dirt y F1, pero lo coloca en una configuración más arcade. El resultado final es un corredor que no es tan duro en las apuestas de simulación, pero no obstante es muy divertido.

Disponible a partir del 1 de marzo de 2020

SteamWorld Dig 2 es un gran juego de plataformas / acción y aventura en 2D, con una enorme cantidad de profundidad y sorpresas. Combina la resolución de acertijos, la recolección de recursos y el combate para proporcionar algo retro y fresco, a menos que haya jugado el primero, por supuesto.

Disponible a partir del 1 de marzo de 2020

Ambientado en el mismo mundo que Dig pero con un tipo de juego muy diferente, SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech es un jugador de rol basado en cartas que tiene una sensación de Final Fantasy al respecto.