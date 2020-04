Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Los miembros de Stadia Pro no solo reciben streaming de vídeo 4K HDR y sonido 5.1, sino que también obtienen juegos gratis cada mes como parte de su suscripción.

Desde el lanzamiento, los miembros Pro han recibido Destiny 2, Grid, Gylt, Metro Exodus y muchos más juegos, todo como parte de la cuota mensual de 8,99 £y 9,99 $.

Se han anunciado tres nuevos juegos gratis, así que aquí están los títulos de abril de 2020 que puedes jugar en la plataforma de juegos en la nube Stadia sin coste adicional.

Disponible a partir del 1 abril 2020

Con la colección Serious Sam obtendrás tres shooters clásicos en primera persona en uno: Serious Sam HD: The First Encounter, Serious Sam HD: The Second Encounter y Serious Sam 3. No se toman demasiado en serio - lo que es irónico realmente - y proporcionan una gran cantidad de diversión loca.

Disponible a partir del 1 abril 2020

Spitlings es un juego de acción de cuatro jugadores loco inspirado en los sencillos gráficos y jugabilidad de antaño. Sin embargo, a medida que se escupen los dientes el uno al otro mientras rebotan, hay algo más que un toque de locura moderna al respecto también.

Disponible a partir del 1 abril 2020

Actualmente un exclusivo Stadia, Stacks On Stacks (On Stacks) es un juego de puzzle de construcción de torres 3D, con gráficos y situaciones locas. El concepto es simple, solo coloca bloques uno encima del otro sin que todos se vuelque, pero a veces se vuelve diablidamente difícil y tiene una sensación de «solo una vez más» al respecto.

de este mes (y los juegos que aún estén disponibles como parte de la suscripción a Stadia Pro) siga las instrucciones siguientes:

Abre la aplicación Stadia en Android o iOS, o dirígete a la página web de Stadia en Google Chrome.

Abra la tienda a través de la pestaña en la parte inferior (teléfono) o superior (navegador Chrome).

Si ha iniciado sesión, debería ver «Juegos de Stadia Pro» como el segundo menú desplazable.

Pulsa o haz clic en cada juego que aún tienes que reclamar y eso te llevará a su página individual.

Pulsa o haz clic en «Reclamar».

El juego está ahora en tu biblioteca para jugar tantas veces como quieras, siempre y cuando sigas suscribirte a Stadia Pro.

Tenga en cuenta que los juegos a menudo se retiran de la lista de Stadia Pro, por lo que ya no se pueden canjear después. Sin embargo, permanecen en su biblioteca para jugar.