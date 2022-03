The Walking Dead: Last Mile es un juego interactivo en vivo que llega a Facebook

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Está saliendo un tipo muy nuevo de juego de Walking Dead: The Walking Dead: The Last Mile será lo que los creadores Genvid Entertainment y Skybound Entertainment llaman un "evento en vivo masivamente interactivo".

Será exclusivo de las plataformas Gaming and Watch de Facebook, por lo que, por lo que parece, la única interacción será como un grupo de espectadores que miran una transmisión regular y, presumiblemente, votan sobre las decisiones y los resultados.

Skybound Entertainment fue fundado por Robert Kirkman, el creador de The Walking Dead, por lo que puede suponer que traerá un tono y una historia que se adaptan perfectamente a las sombrías historias de la serie.

Dicho esto, con solo un logotipo para el juego revelado hasta ahora, todavía hay muchas preguntas flotantes.

Por un lado, asumimos que será un juego en vivo, no un juego de acción en vivo, aunque dependiendo de cómo funcionen las cosas, podría terminar pareciéndose un poco al intrigante experimento Bandersnatch de Black Mirror de hace unos años.

El anuncio del juego dice que los jugadores podrán influir en los eventos del juego "minuto a minuto, día a día, semana a semana", por lo que ciertamente parece que la idea será sintonizar repetidamente durante un periodo de semanas.

Presumiblemente, se detallará exactamente cómo se ve el juego y cómo se jugará para su audiencia a tiempo, y también tenemos curiosidad sobre cuándo estará realmente disponible para jugar o transmitir.

Escrito por Max Freeman-Mills.