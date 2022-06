Fortnite y Among Us están haciendo un crossover

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Epic Games se vuelca de lleno en Among Us, añadiéndolo a la larga lista de propiedades estelares que ha cruzado con Fortnite, gracias a nuevos objetos cosméticos.

Todos los que compren Among Us o su moneda del juego a través de la Epic Games Store durante el próximo año (hasta el 9 de junio de 2023) recibirán automáticamente un nuevo bling para la espalda y un emote en Fortnite.

YA ESTÁ AQUÍ



escuadra con tus compañeros de equipo (¿o impostores?) y prepárate para partir en el autobús de batalla: ¡estamos invadiendo @FortniteGame!



compra ahora Among Us o Estrellas en el lanzador de Epic Games para conseguir el bling trasero de compañero de equipo y el emote de baile de distracción en Fortnitehttps://t.co/rjSgko3EVX pic.twitter.com/LmJHZJ2s6S- Among Us (@AmongUsGame) 9 de junio de 2022

El bling trasero es tu propio tripulante de Among Us, del color que elijas, y reaccionará a lo que hagas mientras juegas.

También tienes un emote de baile de distracción, para ayudar a desviar la atención de tu impostor.

Dado que Among Us cuesta solo 3,99 €, es una forma bastante barata de conseguir un bonito objeto en Fortnite, aunque parece que el bling trasero y el baile también llegarán a la tienda del juego por separado en algún momento.

Si ya has comprado Among Us en la Epic Games Store, solo tendrás que comprar un paquete de Estrellas de Among Us para conseguir los objetos del juego.

Puedes encontrar todos los detalles de Epic aquí, en caso de que no estés seguro de cómo funciona todo.

