(Pocket-lint) - Después de muchos rumores y especulaciones, Los Sims 5 es oficial.

Se está desarrollando bajo el nombre en clave de "Proyecto René" y todavía está lejos de salir a la venta, pero el equipo que está detrás ha confirmado algunos detalles durante la Cumbre de Los Sims que se retransmitió por Internet el 18 de octubre de 2022.

Incluso se mostró un vistazo "muy temprano" entre bastidores a algunas de las nuevas herramientas del juego que podrían estar disponibles para los fans de Los Sims.

Quizá la noticia más emocionante hasta ahora es que el nuevo juego funcionará en todas las plataformas, incluidos el teléfono y la tableta. Eso y el hecho de que EA ha hecho que Los Sims 4 sea completamente gratuito en PC, Mac y consolas.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora.

Fecha de lanzamiento de Los Sims 5

El Proyecto René, también conocido como Los Sims 5, se encuentra en una fase de desarrollo tan temprana que aún no tiene fecha de lanzamiento. No nos sorprendería que no llegara a las tiendas hasta 2024, la verdad.

Plataformas de Los Sims 5

Todavía no conocemos las plataformas exactas de Los Sims 5, pero durante la Cumbre de Los Sims de octubre se reveló que Project Rene está siendo desarrollado para ser un juego multiplataforma.

Lo vimos funcionar tanto en móvil como en tablet/PC.

Características de Los Sims 5

Gracias a las primeras imágenes y a la explicación de la vicepresidenta creativa de la franquicia de Los Sims, Lyndsey Pearson, sabemos que en Los Sims 5 habrá mucha más personalización de objetos.

"[Tendrás] la posibilidad de cambiar no sólo los patrones y los colores, sino también las formas de los objetos que usarás cuando construyas y decores en el juego", dijo.

También existirá la posibilidad de compartir las creaciones con los amigos y de colaborar en los objetos y las habitaciones.

En los próximos meses se revelarán más características.

Tráiler de Los Sims 5

Aunque todavía no hay tráiler, la Cumbre de Los Sims contenía un segmento de un minuto de duración con imágenes muy tempranas del desarrollo del próximo juego de Los Sims.

La sección del Proyecto René comienza en el minuto 26:48.

Pantallas de Los Sims 5

Hemos capturado varias pantallas de la presentación original de la Cumbre, que puedes recorrer a continuación.

¿Qué te parece Los Sims 4?

Los Sims 4 ya se puede descargar y jugar de forma totalmente gratuita en PC, Mac, PS5, PS4, Xbox Series X/S y Xbox One.

Los packs de expansión siguen a la venta, con dos nuevos que llegarán en 2023.

