(Pocket-lint) - La franquicia Need for Speed es una de las más famosas y queridas de los juegos de carreras, pero ha caído en desgracia en los últimos años tras algunas salidas ligeramente olvidables.

EA espera que esto cambie con Need for Speed Unbound, que llegará a finales de este año y que pretende devolver a la serie a sus raíces de carreras callejeras. Aquí tienes todos los detalles que necesitas saber.

Fecha de lanzamiento de Need for Speed Unbound

Need for Speed Unbound saldrá a la venta el 2 de diciembre de 2022, así que no hay que esperar mucho hasta que puedas ponerte al volante.

Sin embargo, los miembros de EA Play podrán acceder a una prueba gratuita de 10 horas del juego a partir del 29 de noviembre de 2022, un poco antes.

Además, se trata de un plazo corto: el juego no se desveló hasta principios de octubre de 2022, así que EA debe haberlo tenido en secreto durante un tiempo.

Plataformas de Need for Speed Unbound

Sorprendentemente para una franquicia tan grande, EA y el desarrollador Criterion están limitando dónde puedes coger Need for Speed Unbound: solo saldrá en las plataformas más nuevas.

Podrás jugarlo en PS5, Xbox Series X/S y PC (a través de algunas tiendas diferentes). Eso significa que no hay alegría para los propietarios de PS4 o Xbox One.

Tráilers de Need for Speed Unbound

Hasta ahora solo ha habido un tráiler principal de Unbound, que puedes ver a continuación.

En él se pueden ver unos cuantos coches y personajes, incluido el rapero A$AP Rocky, que parece estar en el juego (aunque no sabemos cuál es su papel).

Juego de Need for Speed Unbound

EA ha apostado por la personalización de los coches en Unbound, pero también ha introducido un estilo y un aspecto totalmente nuevos, inspirados en el arte callejero y los grafitis.

Podrás personalizar no sólo la carrocería y la puesta a punto de tu coche, utilizando focos y kits de carrocería, sino también los efectos caricaturescos que lo rodean en los momentos clave.

Aunque puedes desactivarlos si quieres un aspecto de competición más puro, estos efectos más grandes que la vida real pueden ser otra capa de personalización para que destaques en las carreras online.

Al igual que en el Need for Speeds de antaño, sigue habiendo persecuciones policiales en las que maniobrar, y puedes apostar antes de las carreras si quieres llevarte una paga extra, y todo consiste en ir ascendiendo en el escalafón de las carreras callejeras.

Puedes ver el mapa completo del juego en el sitio oficial aquí, para ver dónde vas a correr. Por lo que parece, se trata de un gran mundo abierto, con un buen equilibrio entre las estrechas calles de la ciudad y las amplias carreteras de montaña. De hecho, en nuestra opinión, es un claro retroceso a los días felices de Need for Speed Underground 2 o Most Wanted.

Lista de coches de Need for Speed Unbound

En la página web oficial del juego hay una lista de coches de bienvenida, que hemos reproducido aquí para ti.

Estos son todos los coches que podrás conducir en Need for Speed Unbound en su lanzamiento:

Acura NSX 2017

Acura RSX-S 2004

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio 2016

Aston Martin DB5 1964

Aston Martin DB11 Volante 2018

Aston Martin DB11 2017

Aston Martin Vulcan 2016

BMW M3 2006

BMW M3 Evolution II 1988

BMW X6 M 2016

BMW M3 2010

BMW M5 2018

BMW Z4 M40i 2019

BMW M4 Coupe 2018

BMW M2 Competition 2019

BMW M1 1981

BMW i8 Coupe 2018

BMW M4 GTS 2016

BMW M3 Convertible 2010

BMW M4 Convertible 2017

BMW i8 Roadster 2018

Bugatti Chiron Sport 2017

Buick Grand National GNX 1987

Chevrolet Corvette Stingray 2020

Chevrolet Corvette Stingray Convertible 2020

Chevrolet C10 Stepside Pickup 1965

Chevrolet Corvette Grand Sport 2017

Chevrolet Camaro Z28 2014

Chevrolet Corvette Z06 2013

Chevrolet Camaro SS 1967

Chevrolet Bel Air 1955

Chevrolet Corvette ZR1 2019

Chevrolet Colorado ZR2 2017

Dodge Challenger SRT8 2014

Dodge Charger R/T 1969

Dodge Charger SRT Hellcat 2019

Ferrari LaFerrari 2016

Ferrari Testarossa Coupé 1984

Ferrari 488 GTB 2016

Ferrari F40 1988

Ferrari 458 Italia 2009

Ferrari 488 Pista 2019

Ferrari FXX-K Evo 2018

Ferrari 458 Spider 2011

Ford F-150 Raptor 2017

Ford Mustang GT 2015

Ford GT 2017

Ford Mustang BOSS 302 1969

Ford Mustang 1965

Ford Mustang Foxbody 1990

Ford Crown Victoria 2008

Ford Focus RS 2016

Ford Mustang GT Convertible 2019

Honda Civic Type-R 2000

Honda Civic Type-R 2015

Honda NSX Type-R 1992

Honda S2000 Ultimate Edition 2009

Infiniti Q60S 2017

Jaguar F-Type R Coupe 2016

Jaguar F-Type R Convertible 2019

Koenigsegg Regera 2016

Lamborghini Countach LPI 800-4 2021

Lamborghini Huracán LP580-2 2018

Lamborghini Aventador S 2018

Lamborghini Countach 25 Aniversario 1989

Lamborghini Murciélago SV 2010

Lamborghini Urus 2018

Lamborghini Huracán Performante 2018

Lamborghini Aventador SVJ Coupe 2019

Lamborghini Diablo SV 1995

Lamborghini Huracán LP580-2 Spyder 2018

Lamborghini Aventador S Roadster 2018

Lamborghini Aventador SVJ Roadster 2019

Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster 2018

Lamborghini Huracán Performante Spyder 2018

Land Rover Range Rover Sport SVR 2015

Land Rover Defender 110 Pickup de doble cabina 2015

Lotus Exige S 2006

Lotus Emira 2021

Mazda RX-7 Spirit R 2002

Mazda MX5 1996

Mazda RX-8 Spirit R (R3) 2011

Mazda MX5 2015

McLaren P1 2014

McLaren F1 1993

McLaren 570S 2015

McLaren 570S Spider 2018

McLaren 600LT 2018

McLaren P1 GTR 2015

Mercedes-Benz 190E 2.5-16 1988

Mercedes-AMG C 63 Coupe 2018

Mercedes-AMG G 63 2017

Mercedes-AMG GT S 2019

Mercedes-AMG A 45 2016

Mercedes-AMG GT R 2017

Mercedes-AMG GT S Roadster 2019

Mercedes-AMG C 63 Cabriolet 2018

Mercedes-AMG GT Black Series 2021

Mercury Cougar 1967

MINI John Cooper Works Countryman 2017

Mitsubishi Lancer Evolution IX 2007

Mitsubishi Lancer Evolution X 2008

Mitsubishi Eclipse GSX 1999

NISSAN GT-R Premium 2017

NISSAN Skyline GT-R V-Spec 1999

NISSAN 370Z Heritage Edition 2019

NISSAN Silvia K's 1998

NISSAN Z Prototype 2022

NISSAN Silvia Spec-R Aero 2002

NISSAN Skyline GT-R V-Spec 1993

NISSAN 350Z 2008

NISSAN Skyline 2000 GT-R 1971

NISSAN Fairlady 240ZG 1971

NISSAN 180SX Type X 1996

NISSAN 370Z Nismo 2015

NISSAN GT-R Nismo 2017

Pagani Huayra BC 2017

Plymouth Cuda 1970

Polestar Polestar 1 2020

Pontiac Firebird 1977

Porsche 911 GT3 RS 2019

Porsche 911 Carrera RSR 2.8 1973

Porsche 918 Spyder 2015

Porsche 718 Cayman GTS 2018

Porsche 911 Carrera S 1997

Porsche 911 GT2 RS 2018

Porsche Panamera Turbo 2017

Porsche 911 Turbo S Exclusive Series 2018

Porsche Boxster 718 Spyder 2020

Porsche 911 Carrera GTS 2018

Porsche 911 Turbo S Cabriolet Exclusive 2018

Porsche 911 Targa 4 GTS 2018

Porsche 911 Carrera GTS Convertible 2018

Porsche Cayman GT4 2015

SRT Viper GTS 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2006

SUBARU BRZ Premium 2014

SUBARU Impreza WRX STI 2010

Volkswagen Beetle 1963

Volkswagen Golf GTI 1976

Volkswagen Golf GTI Clubsport 2016

Volvo 242DL 1975

Volvo Amazon P130 1970

Escrito por Max Freeman-Mills.