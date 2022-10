Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Electronic Arts ha anunciado oficialmente el próximo juego de la serie Need for Speed, confirmando que estará disponible para las consolas de actual generación y para PC únicamente a partir del 2 de diciembre de 2022.

Como ya se había filtrado, se llamará Need for Speed Unbound y supondrá un cambio de estilo respecto a los últimos juegos de la franquicia.

Es el regreso de Criterion a la serie después de más de una década, y parece volver en cierto modo a las raíces del juego con una campaña para un solo jugador ambientada en el mundo de las carreras callejeras ilegales.

El estilo artístico se basa en los grafitis callejeros y parece que habrá elementos del último título completo de Need for Speed de Criterion, Hot Pursuit, con persecuciones policiales que vuelven a ser la clave del juego. El jugador encarna a un corredor que intenta ganar The Grand, un desafío de carreras callejeras ambientado en la ciudad de Lakeshore, pero habrá muchos obstáculos en el camino.

"Need for Speed Unbound se basa en la expresión personal, en asumir riesgos y en romper el statu quo siendo tú mismo, a través de tu estilo de carrera, de la construcción de tu coche, de la moda, de la música y de muchas otras cosas", dijo el director creativo de la desarrolladora, Kieran Crimmins.

"Estamos inspirados en crear un universo verdaderamente auténtico en el que los jugadores se vean representados en el juego. La experiencia visual de Unbound redefine las expectativas, con un nuevo estilo artístico característico que da vida a los grafitis, intensifica la competición y crea una acción adrenalínica a gran velocidad."

El rapero estadounidense A$AP Rocky aparecerá en el juego.

Need for Speed Unbound estará disponible para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC, con pedidos anticipados a partir del 29 de noviembre de 2022.

Escrito por Rik Henderson.