Rumores de EA Sports UFC 5, detalles y lo que sabemos hasta ahora

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La última vez que EA Sports lanzó un juego de UFC fue en otoño de 2020 -UFC 4-, por lo que una nueva salida está algo atrasada.

Sin embargo, es probable que haya que esperar un poco más, ya que no hay señales de que vaya a haber uno en 2022. En cambio, los rumores y un correo electrónico filtrado apuntan al próximo año para una nueva secuela de la serie de artes marciales mixtas.

Esto es todo lo que sabemos hasta ahora sobre EA Sports UFC 5.

Anteriormente se pensaba que EA Vancouver, responsable del desarrollo de la serie de juegos UFC, había centrado toda su atención en el reinicio de los juegos de boxeo Fight Night. Eso significaba que un UFC 5 tendría que esperar aún más.

Sin embargo, el reputado escritor de juegos Tom Henderson reveló en Twitter que el equipo ha pulsado el botón de pausa en Fight Night para volver a centrar su atención en el Ultimate Fighting Championship.

Además, afirmó haber oído que el juego se lanzará en el verano de 2023.

UFC 5 es el verano del 23, creo.



Un reinicio de Fight Night tuvo que ser *pausado* para ello https://t.co/qJNmCBY00N- Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 10, 2022

Por supuesto, esto es sólo una especulación en este momento, pero tiene sentido, sobre todo teniendo en cuenta que la brecha entre los juegos habrá llegado a tres años para entonces. Además, es muy probable que haya un límite de tiempo en la licencia que EA tiene con la UFC.

Además de las afirmaciones de Henderson, VGC ha visto un correo electrónico interno enviado al personal de EA Canadá en el que se hace referencia a UFC 5 y a la decisión de suspender el desarrollo de Fight Night: "Estamos muy ilusionados con UFC 5 y... queremos eliminar el enfoque dividido que varios miembros de nuestro equipo directivo han tenido en el último tiempo para poder centrarnos únicamente en la migración y en UFC 5 con una alta calidad", decía supuestamente.

El desarrollo de Fight Night continuará cuando UFC 5 esté terminado.

Por qué la tecnología DLSS de Nvidia es perfecta para lograr un mayor rendimiento y eficiencia Por Pocket-lint International Promotion · 25 Mayo 2022

Dado que el juego aún no es oficial, no sabemos para qué plataformas saldrá a la venta. Sin embargo, como no se espera hasta al menos 2023, no nos sorprendería que EA decidiera centrarse únicamente en los formatos de la actual generación. Así que serán PS5, Xbox Series X/S y PC.

Actualizaremos con más rumores y cualquier detalle concreto a medida que vayan surgiendo.

Escrito por Rik Henderson.