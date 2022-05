EA estaría en conversaciones de compra con Apple, Amazon y Disney

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Se dice que EA está en venta.

Se dice que está interesada en una fusión o incluso en una compra completa, y que se han mantenido conversaciones con posibles nuevos propietarios, como Apple, Amazon y Disney.

Sin embargo, se dice que Comcast ha surgido como el principal candidato en los últimos tiempos. Según el sitio de noticias Puck, el propietario de NBC-Universal en los Estados Unidos y de Sky en el Reino Unido propuso una fusión con EA que habría visto cómo el director general de Comcast, Brian Roberts, se convertía en el accionista mayoritario del principal editor de juegos.

"Los términos generales de la propuesta, que los abogados y banqueros de ambas partes negociaron durante varias semanas, habrían visto a la familia Roberts tomar el control mayoritario de la entidad combinada", escribe. Aunque también afirma que el acuerdo fue rechazado en las últimas semanas debido a "desacuerdos sobre el precio y la estructura".

Eso no significa que Comcast no vaya a volver a la mesa de negociaciones en el futuro, o que EA no vaya a buscar acuerdos con otras partes.

Las fusiones y adquisiciones son un tema candente en la industria de los videojuegos en la actualidad, ya que la propuesta de compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft y la adquisición de Bungie por parte de Sony están siendo evaluadas por las autoridades reguladoras.

Incluso el principal rival de EA, Ubisoft, está buscando un comprador o un socio financiero importante, ya que la industria sigue consolidándose.

Escrito por Rik Henderson.