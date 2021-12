Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Battlefield 2042 está aquí, y aunque su lanzamiento ha sido un poco desafiante, todavía hay una gran cantidad de jugadores que se hunden en las horas para obtener nuevas armas y mejorar el juego.

Hemos estado entre ellos, probando todos sus modos y mapas y mejorando todo el tiempo, y con una gran experiencia de los juegos de Battlefield anteriores, hemos recopilado algunos consejos y trucos para ti aquí mismo, que deberían ayudarte. a medida que se acostumbre al juego. ¡Échales un vistazo a continuación!

Si bien las actualizaciones y los parches mejoran las cosas todo el tiempo, el juego de armas en el lanzamiento en Battlefield 2042 es un poco complicado en algunos lugares, algunas armas se sienten un poco fuera de lugar y la precisión con frecuencia es inconsistente. Sin embargo, hemos descubierto que para los principiantes, la clase SMG es la indicada.

Estas armas, especialmente una vez que desbloqueas el PP-29 dominante, ofrecen un retroceso bajo y pueden pasar rápidamente de correr a disparar, lo que las convierte en un excelente lugar para comenzar. Puede diversificarse con bastante rapidez, por supuesto, y cambiar según lo requiera la situación, pero para tener algunas peleas que no se frustren en su haber, un SMG es su mejor opción en este momento.

Sin embargo, incluso cuando tienes un par de armas que te gustan, es necesario acostumbrarte a BF2042, especialmente si eres nuevo en la serie. Hay muchas mecánicas de movimiento, artilugios y armas para probar, y 10 especialistas con diferentes habilidades para combinar con eso.

Le recomendamos que participe en partidas individuales o cooperativas contra bots de vez en cuando si está pensando en probar algo nuevo; obtendrá un entorno más relajado para hacerlo y realmente podrá experimentar sin que le cueste a su equipo o ser atacado por jugadores irreales. Además, con la nivelación de armas activada en el momento de escribir este artículo, es una excelente manera de desbloquear algunos accesorios antes de llevar un arma a la refriega en línea completa.

Si las armas requieren algo de práctica, los vehículos son un desafío aún mayor, en particular las opciones aéreas como aviones y helicópteros. Nuevamente, te recomendamos que ingreses a un servidor en solitario y tomes algunos de estos sin tener que atraparlos en los primeros 0.01 segundos de un juego, e intentes volar un montón.

Si bien los controles son un poco complejos en comparación con algo como Call of Duty Warzone , te dan mucho control, y si puedes dominarlos, te convertirás en un gran activo para cualquier equipo al que te unas.

Reaparecer en BF2042, como la mayoría de los juegos de Battlefield anteriores, puede ser un asunto delicado. Ya sea que estés jugando Conquest, Breakthrough u otros modos en Portal, querrás acercarte a la acción al generar cerca de una pelea, pero no tan cerca que mueras instantáneamente al llegar.

Nos gusta usar Spawn Beacons, que desbloqueas en el nivel 16, para tener un poco más de control y dirigir a nuestro escuadrón a un lugar cerca de la batalla, pero no demasiado cerca. Sin embargo, también vale la pena considerar la posibilidad de desovar más atrás para partir en un flanco grande, o para sentarse y disparar.

Nos encanta el sistema Plus, la personalización de armas de BF2042, aunque descubrir cómo personalizarlo puede llevarte unos minutos en los menús. Puede configurar un arma para que tenga las opciones que realmente desea, de modo que pueda cambiar rápidamente entre configuraciones sin tener que reaparecer.

Esto cambia las reglas del juego, y realmente te permite cambiar las cosas a tu gusto, y desbloquea mucho control para ti. Asegúrese de dedicar tiempo a configurar las cosas antes de un juego, una vez que haya desbloqueado algunos accesorios para un arma determinada, y obtendrá los beneficios.

Hablando de modos de juego, aunque Breakthrough y Conquest son los modos principales, no te olvides de Hazard Zone y, de hecho, Portal: estos dos pueden brindarte una gran cantidad de juego gratificante que rompe un poco el ritmo.

Ya sea por el aumento de la tensión de Hazard Zone o la opción de mapas y modos más pequeños en Portal, puedes obtener una solución más centrada en el tiroteo, y ambos ofrecen una manera realmente agradable de romper las cosas si estás luchando con la captura de puntos. Mecánica de All-Out Warfare.

Sin embargo, independientemente de su modo, ser un jugador de equipo es clave en Battlefield: este no es un simulador de correr y disparar lobo solitario como Call of Duty. Si no está haciendo la mayor mella en el lado de las muertes, considere elegir la caja médica o de municiones como su dispositivo y ayudar en la primera línea.

Reponer las municiones y la salud de los jugadores es vital, al igual que las revoluciones, y también obtendrás muchos XP por ello. Jugar como ciertos especialistas también ayudará a esto, como Falck, que puede revivir a los aliados a plena salud, o Boris, cuya torreta puede ayudar a detener a los enemigos que flanquean.

Sin embargo, dentro de tu enorme equipo de 64 jugadores, estarás en un equipo de cuatro jugadores, y jugar de manera coherente en este grupo más pequeño es igual de importante. Cada escuadrón tiene un líder de escuadrón asignado al azar que puede dar órdenes a sus compañeros de escuadrón, como nominar un punto hacia el cual cargar o refugiarse en él.

Esta es una excelente manera de asegurarse de que todos se unan para lograr un mayor impacto en el partido, y de obtener bonificaciones de XP al final de una ronda para recompensar su juego en equipo, por lo que realmente recomendamos obedecer las órdenes de escuadrón cuando las reciba.

Sin embargo, este es un juego de Battlefield, e incluso con el mejor escuadrón del mundo, habrá ocasiones en las que te encerrarán helicópteros o te atacarán repetidamente un tanque, y ahí es donde tomar la iniciativa se vuelve clave. En lugar de generar una y otra vez el mismo resultado, ¡haz un cambio!

Equipa el lanzador antiaéreo, acércate sigilosamente con un C5 o súbete a un vehículo propio para contrarrestar la amenaza y asegúrate de hacerlo antes de que se pierda la partida. Este tipo de flexibilidad táctica es clave si vas a conseguir victorias en tu haber.

