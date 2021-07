Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Uno de los grandes éxitos de la era de los juegos de Xbox 360 y PlayStation 3, la franquicia Dead Space, está de regreso: una nueva versión del primer juego está en camino.

El juego se presentó en EA Play Live en julio de 2021 y ya conocemos algunos datos clave al respecto, así que sigue leyendo para descubrir todo lo que necesitas saber.

El tráiler de arriba es el que EA y el desarrollador Motive mostraron durante EA Play Live, y aunque hay pocos detalles, se puede decir que da una idea bastante clara de cómo se sentirá el juego terminado: ¡es espeluznante!

Sin embargo, no termina con una ventana de lanzamiento, por lo que todavía no sabemos cuándo saldrá el juego. Imaginamos que finales de 2022 sería lo más temprano que puede esperar, pero no se sorprenda si termina tardando un poco más que eso, incluso.

Si bien no tenemos una fecha de lanzamiento, un detalle muy interesante confirmado en los detalles de ese tráiler es sobre las plataformas a las que llegará Dead Space.

¡Esta es una experiencia exclusiva de próxima generación, gente! Está planeado para PlayStation 5, Xbox Series X y S, y la PC, eso es todo. Si todavía estás en la PS4 o Xbox One, no tienes suerte, aunque todavía hay mucho tiempo para actualizar antes de que salga.

Si bien el nuevo Dead Space se está reconstruyendo desde cero desde una perspectiva técnica, podemos asumir que la historia del juego seguirá siendo muy similar a la original.

Eso significa que una vez más asumiremos el papel de Isaac Clarke, un ingeniero del siglo 23 enviado para ayudar a reparar la nave espacial varada Ishimura. A su llegada, rápidamente queda claro que las cosas van muy mal en la nave, con horribles necromorfos tomando el control de ella y vagando por sus pasillos y bahías.

No estropearemos más en caso de que la gente no haya jugado el juego original, pero basta con decir que las cosas se ponen bastante oscuras ya que Isaac tiene que usar sus herramientas de minería para defenderse de varios destinos horribles.

La jugabilidad es donde las cosas se ponen muy interesantes para este remake. Sabemos que EA Motive está construyendo el juego desde cero: es un remake total, no un remaster o una adaptación, por lo que están comenzando desde cero.

Eso significa que si bien los elementos principales del juego de Dead Space presumiblemente seguirán siendo similares, existe la posibilidad de muchos cambios. El juego se rehacerá por completo en el motor Frostbite, como lo son ahora la mayoría de los títulos principales de EA.

En una gran entrevista con IGN , los desarrolladores aclararon algo de cómo pasar a la próxima generación también afectará el juego. Por un lado, el audio 3D hará que su sonido sea aún más desgarrador y aterrador, con ecos precisos y traqueteos que mantendrán nerviosos a los jugadores.

El juego también hará uso de los SSD súper rápidos de las consolas más nuevas para garantizar que no haya pantallas de carga en todo Dead Space, lo que te permitirá jugar todo sin interrupciones si tienes la resistencia.

También tocaron brevemente el combate central del juego, en el que los jugadores desmembran cuidadosamente a los Necromorfos que se tambalean con ellos usando cortadores y láseres. Parece que se va a repetir un poco, para hacerlo más sangriento e incluso más modular, por lo que puede que no sea una tarea tan simple como en el original.

También podríamos obtener secuencias completamente nuevas, con los elementos de gravedad cero que hicieron que Dead Space 2 fuera tan especial y que potencialmente también se transmitan más en este remake.

Desde un punto de vista técnico en bruto, por supuesto, el juego simplemente se verá mucho más impresionante que el original, con efectos de iluminación y volumétricos que nunca habrían sido posibles cuando se lanzó por primera vez.