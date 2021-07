Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - EA ha anunciado que albergará cuatro eventos Spotlight antes de su evento EA Play Live el 22 de julio.

Los cuatro eventos separados, que tendrán lugar a lo largo de julio en el período previo al evento principal, dedicarán tiempo a los títulos y franquicias más populares de la compañía.

La serie de paneles comenzará el 8 de julio, con el foco de lleno en Battlefield 2042 , Apex Legends y, en general, el futuro de los shooters en primera persona. EA dice que la discusión contará con gente de DICE y Respawn Entertainment, y se centrará en la revelación de Battlefield 2042 del E3 y qué esperar de ambos títulos en EA Play Live.

El centro de atención, por así decirlo, se trasladará a los juegos y desarrolladores independientes para el próximo evento el 13 de julio. EA promete una "discusión animada y amplia" durante la presentación, con Josef Fares de Hazelight ( It Takes Two and A Way Out ), Olov Redmalm de Zoink ( Lost in Random ), Mel Philips y Abubarker Salim de Silver Rain, y Guha Bala de Velan ( Knockout City ) listos para participar.

A partir de ahí, EA Sports se hará cargo, con un doble título que tendrá lugar el 19 de julio y el 20 de julio.

El primero de los dos se centrará en Madden NFL 22 , y verá cómo la participación de los fanáticos ha ayudado a cambiar el modo de franquicia, así como la nueva mecánica de exploración que espera lanzar en septiembre.

Curiosamente, para el evento Spotlight del 20 de julio, EA mantiene sus cartas un poco más cerca de su pecho.

Próximos juegos para PC: los mejores juegos nuevos que esperamos en 2021 y más allá Por Adrian Willings · 2 Julio 2021

"Mire, no podemos decirle mucho sobre este todavía, lo siento", dijo la compañía en su publicación de blog .

"Pero podemos decir que este Spotlight destacará una nueva adición extremadamente interesante a una franquicia de EA Sports extremadamente popular y de larga duración".

Aunque es imposible saber lo que EA tiene reservado para su cuarto y último evento, los fanáticos de FIFA 22 esperarán que este adelanto sea un guiño sutil a la posible llegada de un modo de carrera en línea, especialmente porque esto es algo a lo que se aludió recientemente. Listado de trabajos descubiertos.

Con todo, estos eventos de Spotlight son beneficiosos para ambos, EA y el jugador. Brinda a la compañía una vía fácil para generar más publicidad en torno a sus próximos títulos, además de mantener todo en acción en EA Play Live, y los consumidores que desean todos los detalles adicionales pueden buscarlos.

Esperemos que todavía haya alguna sorpresa que EA tiene reservada para el 22 de julio.

Escrito por Conor Allison.