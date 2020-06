Se revelan los 7 próximos juegos de Nintendo Switch de EA

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Durante su evento EA Play Live, Electronic Arts reveló que se duplicó en Nintendo Switch y se comprometió a lanzar más juegos en la plataforma el próximo año.

El jefe de redes sociales de uno de los estudios de EA, Respawn Entertainment, dijo durante la presentación que "siete nuevos juegos" "llegarán a Switch en los próximos 12 meses". Alex Ackerman estaba hablando de EA en general, más bien de Respawn específicamente.

Sin embargo, antes de que tengas la esperanza de que Star Wars Jedi: Fallen Order o The Sims 4 serán juegos de Switch pronto, los siete juegos ya se han revelado y no coinciden con los grandes bateadores de Xbox One y PS4 del editor.

Jeff Grubb de VentureBeat reveló la lista completa y, aunque es bueno, no es una alineación tan impresionante como podría ser.

Burnout Paradise Remastered es uno de los juegos y ya está disponible. FIFA 21 es otro que viene al mismo tiempo que sus homólogos de consola de la generación actual.

Además, EA reveló durante su reciente presentación en línea que Apex Legends y la aventura de acción al estilo de Tim Burton Lost in Random también estarán disponibles para Switch.

Los otros juegos, según Grubb, serán otro juego de EA Originals actualmente desconocido, esta vez del nuevo desarrollador Velan Studios, más una escaramuza multijugador, Plants vs Zombies Battle for Neighbourville.

El juego final en la lista es un puerto de Need for Speed: Hot Pursuit de 2010 que, como Burnout Paradise, es un clásico de Criterion Games.

Eso es sobre todas las personas. Nuestra mayor decepción, tal vez, es que todavía no habrá un juego de Madden para Nintendo Switch a menos que los planes cambien.

Oh bueno, siempre hay el próximo año.