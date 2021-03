Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Diablo 2 sigue siendo hasta el día de hoy uno de los saqueadores más increíblemente convincentes jamás creados: es un juego que puede engancharte tan profundamente que puede parecer una adicción.

Innumerables jugadores recuerdan los buenos tiempos de jugar hasta altas horas de la madrugada, y muchos de ellos todavía tienen valiosos archivos guardados guardados en un almacenamiento cuidadosamente conservado. Bueno, todos están de suerte: el remaster del juego recientemente anunciado funcionará con las partidas guardadas antiguas.

Esa es una característica bastante sorprendente, incluso si tiene sentido en la práctica. Como ha explicado Blizzard, el juego es un reskin, no un remake, por lo que los engranajes debajo de todo están intactos. Por lo tanto, sus viejos guardados no tienen ninguna razón para no funcionar.

Aún así, sin embargo, en comparación con básicamente cualquier otro remaster que podamos imaginar, es una locura poder presumir, y estamos ansiosos por ver cómo reacciona la gente cuando pueden traer a los personajes que crearon hace 20 años al mundo. día moderno.

Por supuesto, esa solo será una opción para los jugadores de PC, y el juego saldrá más adelante en 2021 para casi todas las plataformas bajo el sol en cuanto a consolas, en Switch, PS4, PS5, Xbox One y Series X / S. Los jugadores de consola tendrán que empezar de nuevo, pero eso no es realmente un gran sacrificio; querrás obtener una nueva partida de todos modos para ver la oscura aventura desde el principio.

Escrito por Max Freeman-Mills.