Lo bueno se hace esperar. Llevamos todo el Black Friday buscando ofertas increíbles del nominado a Juego del Año, Elden Ring, en vano. Sin embargo, ahora que es Cyber Monday, ha aparecido online con un descuento muy saludable.

Las versiones para PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4 y Xbox One del impresionante juego de FromSoftware y Bandai Namco ya están disponibles por solo 35 dólares en Walmart en Estados Unidos.

Lamentablemente, no parece haber ofertas similares para el juego en el Reino Unido, aunque Game lo vende de segunda mano desde 34,99 €.

Aquí tienes todas las ofertas:

Ofertas de Elden Ring en EE. UU.

Elden Ring para PlayStation 5

Pelusa de bolsillo

Consigue el juego en PS5 con un 25% de descuento. Se trata de la versión en disco de Elden Ring. Antes costaba 59,99 $, ahora solo 35 $.

Elden Ring para Xbox Series X/S o Xbox One (código digital)

Pelusa de bolsillo

Esta versión de Elden Ring para Xbox Series X/S y Xbox One viene en forma de código digital. Lo canjeas en tu Xbox y descargas el juego completo. Normalmente 59,99 $, ahora 35 $.

Elden Ring para Xbox Series X o Xbox One (disco)

Pelusa de bolsillo

Si no quieres seguir la ruta digital para conseguir el juego, también puedes comprar la versión en disco de Elden Ring que funciona en Xbox Series X y Xbox One. Nota: como la Xbox Series S no tiene unidad de disco, necesitarás la edición digital anterior. Costaba 59,99 euros, ahora solo 35.

Elden Ring para PS4

Pelusa de bolsillo

Si tienes una PlayStation 4, esta es tu versión de Elden Ring. Antes 59,99 $, ahora solo 35 $.

Ofertas de Elden Ring en España

Elden Ring para PS5 (disco de segunda mano)

Pelusa de bolsillo

Game ha rebajado 5 € su precio habitual para la versión de segunda mano de Elden Ring para PlayStation 5. Antes costaba 39,99 €, ahora solo 34,99 €.

Elden Ring es un juego magnífico, del mismo estudio que Dark Souls, Bloodborne, Sekiro y Demon's Souls.

Sin embargo, a diferencia de estos juegos, se desarrolla en un mundo abierto con misiones que puedes realizar en el orden que quieras. Además, su historia ha sido escrita y desarrollada en colaboración con el mismísimo George R. R. Martin, de Juego de Tronos.

Tras darle cinco estrellas (el máximo galardón) en nuestro análisis, afirmamos que "con Elden Ring, FromSoftware se ha superado a sí misma. No sólo llevando su obra a un mundo abierto, sino creando lo que puede ser uno de los mejores mundos de juego de la historia".

"Es, sencillamente, el mejor juego que ha hecho nunca la desarrolladora, todo un logro teniendo en cuenta su catálogo. Hará las delicias de los fans de los juegos tipo Souls, pero también es de esperar que atraiga a un grupo considerable de jugadores a los que los predecesores de Elden Ring les resultaban demasiado intimidatorios".

También está nominado en la categoría de mejor juego de los próximos premios EE Pocket-lint Gadget Awards.