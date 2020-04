Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Bethesda ha decidido no reemplazar su conferencia de prensa anual E3 con un equivalente digital, lo que significa que no es probable que no obtengamos ninguna actualización sobre Elder Scrolls VI (AKA Skyrim 2).

El vicepresidente senior de la editorial de juegos, Pete Hines, tuiteó que enfrenta demasiados desafíos debido a la pandemia de coronavirus para armar un escaparate digital: "Dados los muchos desafíos que enfrentamos debido a la pandemia, no vamos a ser anfitriones un escaparate digital en junio ", publicó.

"Tenemos muchas cosas interesantes para compartir sobre nuestros juegos y esperamos contarles más en los próximos meses".

Dados los muchos desafíos que enfrentamos debido a la pandemia, no organizaremos un Showcase digital en junio. Tenemos muchas cosas interesantes para compartir sobre nuestros juegos y esperamos contarles más en los próximos meses. - Pete Hines (@DCDeacon) 1 de abril de 2020

Sigue las noticias de que el QuakeCon de este año también ha sido descartado debido a la preocupación por la propagación del virus.

Anteriormente se pensaba que Bethesda, como muchos otros editores, presentaría eventos transmitidos en línea durante la tradicional semana E3, pero mientras que otros, como Ubisoft y Xbox, aún pueden hacerlo, Bethesda claramente decidió que no sería tan efectivo.

Al menos los tiempos problemáticos actuales no retrasaron el lanzamiento de Doom Eternal , uno de los mejores juegos de disparos de fuego hardcore que hemos jugado.

De hecho, nos ha ayudado inconmensurablemente mientras estamos en autoaislamiento. Y con suerte, Bethesda decidirá organizar una presentación especial de Elder Scrolls en los próximos meses de todos modos.