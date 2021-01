Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - A veces, un juego parece haber salido mucho más recientemente de lo que lo hizo, y The Elder Scrolls V: Skyrim tiene que estar en la parte superior de esa lista. Innumerables relanzamientos y versiones del juego han enmascarado el hecho de que han pasado casi 10 años desde que salió por primera vez.

Si bien Skyrim ha llegado a las consolas de la generación actual con actualizaciones visuales y se ha traducido en una experiencia de realidad virtual superlativa , no hay mucho que puedas hacer para atenuar la anticipación de los fanáticos por el próximo juego de la serie Elder Scrolls de larga duración. Lo mejor de todo es que sabemos que el desarrollador Bethesda de alguna forma está trabajando en ello, aunque parece que el lanzamiento podría demorar mucho tiempo.

Hemos reunido todo lo que sabemos sobre The Elder Scrolls VI aquí mismo para que disfrutes de tu navegación, independientemente.

El avance que hemos incluido arriba es tan oficial como las noticias sobre The Elder Scrolls 6: Bethesda lo mostró en el E3 en 2018 con una gran recepción. Los fanáticos, comprensiblemente, se emocionaron increíblemente con la posibilidad de que se aventuraran en un nuevo mundo de juegos en un par de años.

Bueno, el tiempo nos engaña a todos, y desde entonces no ha habido ni un pío sobre el juego. Nuestras esperanzas y sueños para un lanzamiento en 2021 ahora están hechos trizas, y los viejos fragmentos de información no van a importar. Pete Hines es básicamente el principal cuerpo de mensajería y marketing de Bethesda, y dejó caer esta bomba cuando un fanático en Twitter le preguntó detalles sobre el juego el año pasado:

Es después de Starfield, del que prácticamente no sabes nada. Entonces, si viene a mí para obtener detalles ahora y no dentro de años, no estoy manejando adecuadamente sus expectativas.