Top Gear lanza su propio programa de juegos en línea

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - La BBC ha lanzado un programa derivado de Top Gear en línea. Todavía se trata de autos (vagamente) pero usa juegos en lugar de vehículos reales.

Llamado Top Gear Gaming, se produce en un formato cuadrado, mejor para la visualización social, y está dirigido por Julia Hardy y el periodista de juegos Mike Channell.

Se han adaptado un par de elementos del Top Gear principal para el programa episódico de 15 minutos, incluido Star in a Reasonably Still Car, que usa Forza Motorsport para recrear la carrera por la pista de Top Gear.

El primer episodio está disponible en Facebook ahora (y más abajo), con el influencer Gav Murphy de RKG como su primer invitado.

El debut también incluye una carrera en un taxi negro por Londres en Watch Dogs: Legion.

Aún no se sabe cuántos episodios habrá en la serie o si se trata de un programa semanal.

Las mejores ofertas de Amazon US Prime Day 2021: ofertas seleccionadas aún en vivo Por Maggie Tillman · 9 Julio 2021

Tampoco está claro cuándo el Top Gear principal regresará a BBC One. Sin embargo, se proyectó un episodio especial en abril después del triste fallecimiento de la ex coanfitriona y piloto de carreras Sabine Schmitz. Presenté el regreso de varios otros ex presentadores, incluidos Jeremy Clarkson, James May, Matt Le Blanc y Rory Reid.

Puedes ponerte al día en BBC iPlayer aquí .