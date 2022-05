Asus ROG Swift es la "primera" pantalla para juegos G-Sync de 500 Hz del mundo

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Asus ha anunciado el "primer" monitor para juegos G-Sync de 500 Hz del mundo.

El monitor para juegos Asus ROG Swift 500Hz está diseñado principalmente para los eSports y fue presentado durante la keynote de Nvidia en Computex el lunes.

Diseñado desde cero para los juegos de PC competitivos, el monitor utiliza un panel E-TN (eSports TN) patentado y cuenta con un modo Nvidia G-Sync eSports con vibración ajustable.

También está optimizada para Reflex, con soporte de Nvidia Reflex Analyzer para ofrecer estadísticas en tiempo real sobre la latencia de extremo a extremo cuando se combina con un ratón optimizado para Reflex y una tarjeta gráfica GeForce.

Por supuesto, lo más destacado es la asombrosa frecuencia de refresco de 500 Hz que, cuando se combina con un equipo de juegos de PC capaz, puede dar a los jugadores una ventaja competitiva.

También puedes saber más sobre las ventajas de las mayores frecuencias de cuadro y la menor latencia en nuestra reciente entrevista con un competidor de eSports y director de producto de Nvidia GeForce para la edición especial de la Semana de los Juegos de PC del Podcast de Pocket-lint.

Durante la presentación de Nvidia también se anunciaron cuatro nuevos títulos de juegos compatibles con Reflex.

Icarus, My Time at Sandrock, Soda Crisis y Warstride Challenges se unirán a juegos de la talla de CS:GO, Valorant, Overwatch y Rainbow Six Siege para permitir la visualización de estadísticas en tiempo real en un monitor compatible.

Puedes leer más sobre la tecnología Nvidia Reflex aquí.

Escrito por Rik Henderson.