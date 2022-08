Bomberman llega a iOS a través de Apple Arcade

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Uno de los grandes juegos de todos los tiempos llega a iPhone, iPad, Mac y Apple TV. Bomberman llegará a Apple Arcade el 5 de agosto en un juego totalmente nuevo de Konami.

Amazing Bomberman ofrece una acción frenética en solitario o en multijugador, con el clásico juego de batalla en el laberinto añadiendo una banda sonora musical única que cambia el campo de juego. Los escenarios cambian al compás del ritmo para dar al juego un toque moderno.

Hay un modo de práctica para un solo jugador, mientras que también están disponibles las batallas en línea y las batallas entre amigos.

También llegará a Apple Arcade a finales de agosto la secuela de uno de los corredores infinitos más exitosos para móviles.

En Jetpack Joyride 2, Barry vuelve a surcar los cuarteles secretos de los científicos para frustrar sus planes. Estará disponible a partir del 19 de agosto.

Apple Arcade recibirá este mes las versiones plus de otros dos juegos clásicos: My Talking Tom+ llegará el 12 de agosto y Love You to Bits+ el 26 de agosto.

Ambos incluirán las compras in-app lanzadas previamente para cualquiera de los dos títulos sin coste adicional.

Apple Arcade es el servicio de suscripción de juegos para iOS, iPadOS, macOS y tvOS. Cuesta 4,99 € / 4,99 € al mes para acceder a más de 200 juegos en todos los dispositivos de Apple, con un periodo de prueba gratuito de un mes.

Alternativamente, se incluye con una suscripción a Apple One, que comienza en 14,95€ / 14,95$ al mes e incluye Apple TV+, Apple Music y 500GB de almacenamiento en iCloud+.

Escrito por Rik Henderson.