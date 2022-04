Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - En un esfuerzo por facilitar la navegación en la App Store, parece que Apple planea eliminar los juegos que no han sido actualizados en los últimos dos años.

Un correo electrónico compartido por varios desarrolladores independientes afirma que "esta aplicación no se ha actualizado en un periodo de tiempo significativo y está previsto que se retire de la venta en 30 días. No se requiere ninguna acción para que la app siga disponible para los usuarios que ya la han descargado."

"Puedes mantener esta aplicación disponible para que los nuevos usuarios la descubran y la descarguen desde la App Store enviando una actualización para su revisión en el plazo de 30 días. Si no se envía ninguna actualización en el plazo de 30 días, la aplicación se retirará de la venta."

El cambio se enmarca en la iniciativa de mejora de la App Store de Apple, que elimina las aplicaciones abandonadas y las que ya no son compatibles con el iOS moderno.

Es fácil ver cómo una biblioteca más pequeña mejoraría la experiencia del usuario al buscar aplicaciones, pero algunos desarrolladores creen que la medida crea enormes obstáculos para los juegos indie.

Me siento mal. Apple acaba de enviarme un correo electrónico diciendo que van a eliminar mi juego gratuito Motivoto porque tiene más de dos años.



Es parte de su sistema de mejora de aplicaciones.



Esto no está bien. Los juegos de consola del año 2000 todavía están a la venta.



Esto es una barrera injusta para los desarrolladores indie. pic.twitter.com/7XNcLfiEcR- Protopop Games (@protopop) April 23, 2022

Cuando se trata de títulos multijugador, que suelen dejar de funcionar tras el cierre de los servidores, la medida tiene sentido.

Pero cuando se trata de títulos para un solo jugador, que siguen funcionando en los iPhones modernos, es un movimiento un poco extraño.

Apple no ha sido muy clara en cuanto a los criterios exactos que hacen que un juego pueda ser eliminado, pero en una página de su sitio de soporte para desarrolladores se lee: "Estamos implementando un proceso continuo de evaluación de las aplicaciones, eliminando las que ya no funcionan como estaba previsto, no siguen las directrices de revisión actuales o están obsoletas".

Escrito por Luke Baker.