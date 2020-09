Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Semanas después de que Epic Games demandara a Apple por eliminar Fortnite de la App Store de iOS debido a una actualización que agregó un sistema de pago no autorizado, Apple presentó oficialmente una contrademanda. La demanda busca daños y perjuicios contra Epic Games por supuestamente incumplir su contrato con la App Store de iOS.

“El flagrante desprecio de Epic por sus compromisos contractuales y otras conductas indebidas ha causado un daño significativo a Apple”, se lee en la presentación de Apple. "Si no se controla, la conducta de Epic amenaza la existencia misma del ecosistema iOS y su tremendo valor para los consumidores". Tenga en cuenta que la queja de Epic, presentada el 13 de agosto, afirma que Apple está violando la ley antimonopolio, al abusar de su dominio y control completo de iOS para cobrar altas comisiones.

La presentación de Apple del 8 de septiembre detalla varias defensas contra la última moción de Epic Game para una orden judicial preliminar, que se presentó durante el fin de semana. Apple incluso alega que su respuesta a Epic Games puede estar justificada. “En todo momento, la conducta [de Apple] fue razonable y. . . sus acciones se llevaron a cabo de buena fe para promover intereses comerciales legítimos y tuvieron el efecto de promover, alentar y aumentar la competencia ”, se lee en la denuncia.

Mientras tanto, Epic Games ha anunciado que el sistema de inicio de sesión "Sign In with Apple" de Apple ya no funcionará con las cuentas de Epic Games a partir del 11 de septiembre. Eso significa que deberá actualizar su cuenta con nuevas credenciales de inicio de sesión antes de esa fecha para mantener el acceso. Epic tiene una guía sobre cómo hacerlo aquí . Epic dijo que podría ayudar a recuperar cuentas después de que expire la opción "Iniciar sesión con Apple", pero primero deberá comunicarse con el estudio.

Apple lanzó el exitoso juego Fortnite de la App Store de iOS el 13 de agosto, cuando Epic introdujo un sistema de pago en la aplicación que violó las reglas de Apple. La respuesta de Epic Games a la última presentación de Apple vence el 18 de septiembre. La audiencia plenaria de las dos empresas está prevista para el 28 de septiembre.

Escrito por Maggie Tillman.