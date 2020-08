Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hay un nuevo giro en la batalla entre Apple y el editor de Fortnite, Epic Games, y podría afectar a innumerables aplicaciones y juegos que aprovechan el Unreal Engine de Epic. Básicamente, Epic dice que Apple ha amenazado con cortar su acceso a todas las herramientas de desarrollo de iOS y Mac.

Epic lanzó recientemente una nueva actualización que rompió las reglas de Apple y Google sobre compras dentro de la aplicación. Básicamente, la nueva actualización hizo que Epic pudiera recaudar directamente ingresos de las compras de V-bucks, la moneda del juego de Fortnite, evitando efectivamente a Apple y Google y cortándolos a ambos del recorte del 30 por ciento que generalmente exigen a los desarrolladores.

Apple y Google respondieron eliminando Fortnite de App Store y Play Store. Epic presentó rápidamente una demanda civil, lanzó un video burlándose de Apple y publicó una página de preguntas frecuentes que detalla las formas en que cree que Apple y Google están abusando de su dominio en el mercado.

Ahora, Epic dice que Apple está tomando represalias, amenazando con iniciar Epic desde el Programa de desarrolladores de Apple, que es necesario para usar las herramientas de desarrollo de Apple y distribuir aplicaciones en dispositivos iOS. Como parte de esto, Epic ni siquiera podrá certificar las aplicaciones de Mac. Todas las aplicaciones deben estar certificadas por notario antes de que puedan ejecutar la última versión de macOS, incluso si no están disponibles a través de la App Store.

Además, sin acceso al programa de desarrollo de Apple y sus herramientas de desarrollo, Epic le dijo a Gene Park de The Washington Post que todas las versiones futuras de Unreal Engine ya no se pueden desarrollar ni actualizar para dispositivos iOS y Mac (sin incluir Windows), lo que afecta no solo a Fornite sino también un número incalculable de desarrolladores y estudios que utilizan el software de Epic para sus juegos.

Es posible que estos desarrolladores deban luchar para desarrollar nuevos juegos o actualizaciones en caso de que Apple finalmente bloquee su acceso a Unreal Engine. Apple dice que quiere que Epic "cure sus infracciones" dentro de dos semanas, según una carta de la compañía que compartió Epic, que no es mucho tiempo.

Apple eliminó Fortnite de la App Store y ha informado a Epic que el viernes 28 de agosto Apple cancelará todas nuestras cuentas de desarrollador y cortará a Epic de las herramientas de desarrollo de iOS y Mac. Le pedimos a la corte que detenga esta represalia. Detalles aquí: https://t.co/3br1EHmyd8 - Sala de prensa de Epic Games (@EpicNewsroom) 17 de agosto de 2020

Epic ya ha presentado una orden judicial preliminar contra la compañía, alegando que se verá perjudicada irreparablemente.

"Las acciones de Apple dañarán irreparablemente la reputación de Epic entre los usuarios de Fortnite y serán catastróficas para el futuro del negocio independiente de Unreal Engine", escribe Epic. "El efecto en cascada de perder la compatibilidad actual con Unreal Engine amenazará la viabilidad del motor e interrumpirá el desarrollo de un constelación de aplicaciones y usos que se basan en sus gráficos para renderizar cientos de videojuegos ".

Epic también le pide a la corte que devuelva Fortnite a la App Store. Mientras tanto, Apple le da a Epic hasta el 28 de agosto para realizar sus cambios.

Escrito por Maggie Tillman.