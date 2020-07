Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Apple lanzó su servicio de suscripción de juegos para iOS y Mac a finales de 2019 y desde entonces ha albergado más de 100 juegos. Sin embargo, la biblioteca Arcade en general aparentemente no ha podido "interactuar" con suficientes usuarios. Apple , por lo tanto, se dice que está cambiando de enfoque.

De hecho, se afirma que ha cancelado algunos juegos de Arcade actualmente en desarrollo y está buscando a otros para revitalizar el servicio.

Bloomberg informa que Apple informó a los desarrolladores del nuevo enfoque a principios de este año, citando a "personas familiarizadas con el asunto". Al parecer, uno de los productores creativos de la plataforma dijo a algunos estudios que sus juegos carecían del nivel de compromiso que la compañía ahora está buscando. Ahora se está centrando en juegos que tienen longevidad y engancharán a los jugadores a pagar por el servicio más allá del período de prueba gratuito.

Que tiene sentido. Solo podemos hablar por nosotros mismos, pero si bien Apple Arcade tiene algunas gemas destacadas, la mayoría de los juegos se sienten como la tarifa habitual de la App Store pero sin anuncios ni pagos en la aplicación. En su mayoría son excelentes para las emociones a corto plazo, pero rara vez volvemos a ellas con frecuencia.

Como decimos, hay algunas excepciones. Recién llegado a la plataforma, Beyond a Steel Sky, es un juego de aventuras de estilo consola completo con un juego profundo y envolvente. The_Otherside también se siente más como un juego de consola que como una aplicación. Y luego está Grindstone, uno de los pioneros del servicio desde el principio.

Estos son los juegos que ayudarán a Apple Arcade a destacarse entre las alternativas gratuitas en la tienda habitual de Apple.

Por supuesto, no todos son iguales, y algunos juegos no funcionarán tan bien en un iPhone como un iPad o Mac si son demasiado complejos. Y no estamos diciendo que los otros juegos no son dignos por derecho propio, pero si quieres que alguien pague mensualmente por el acceso a un conjunto de títulos, debes asegurarte de que estén obteniendo algo que aparentemente no pueden obtener en otro lado gratis.

Entonces, para nosotros, el cambio de enfoque de Apple podría ser exactamente lo que hemos estado buscando. Y el modelo de suscripción de Apple podría terminar teniendo sentido después de todo.