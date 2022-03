Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Después de meses de pruebas, el servicio de transmisión de juegos basado en la nube de Amazon, Luna , se lanzó oficialmente en los EE. UU. con algunas ventajas nuevas e interesantes.

Anunciado por primera vez a fines de 2020, Luna solo ha estado disponible para un número limitado de personas a través de un programa de "acceso anticipado" solo por invitación. Ahora, está disponible para que lo use cualquier persona en los EE. UU., y viene con una serie de nuevas funciones, que incluyen tres "canales" adicionales y juegos gratuitos para los miembros de Amazon Prime.

Los canales de Luna son realmente paquetes de juegos a los que puedes suscribirte todos los meses. Actualmente, Amazon ofrece el canal Luna Plus principal por $5,99 al mes, el canal Ubisoft Plus por $17,99 al mes y el canal familiar por $2,99. Pero el último canal nuevo que Amazon está presentando se llama Prime Gaming Channel. Al igual que Microsoft Xbox Game Pass, ofrece a los miembros Prime algunos juegos gratuitos para jugar. En marzo, por ejemplo, los miembros Prime tendrán acceso a Devil May Cry 5, Observer, System Redux, PHOGS! y Flashback.

Los otros dos nuevos canales cuestan $4.99 por mes y se llaman Retro Channel y Jackbox Games Channel. Retro Channel incluye juegos clásicos como Street Fighter II y Metal Slug 3, mientras que Jackbox Games Channel tiene los ocho títulos de Jackbox Party Pack, así como una nueva función Luna Couch que permite que otros amigos se unan a ti incluso si no están suscritos a Luna.

Además de estos canales, Amazon está agregando soporte nativo para Twitch, por lo que puede presionar un botón para transmitir su juego con una superposición de transmisión de cámara. También hay un código QR para aquellos que juegan en Fire TV, para que puedan vincular su teléfono y usarlo como cámara web. Amazon también ofrece la posibilidad de usar un teléfono iPhone o Android como controlador cuando juegas en Fire TV.

Para obtener más información sobre Luna y cómo funciona el servicio, consulte la guía de Pocket-lint:

Escrito por Maggie Tillman.