Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Amazon anunció hoy un mayor impulso de su servicio de transmisión de videojuegos Luna , ya que la compañía espera poder atraer a los usuarios con la adición de nuevos canales, como uno para clásicos de juegos retro y otro para títulos familiares, junto con un nuevo Luna Couch. modo para invitar y jugar rápidamente con amigos.

Luna Couch se parece mucho a una reunión de Zoom. Básicamente, los jugadores pueden enviar un enlace o código de invitación a un amigo o miembro de la familia, e incluso si esa persona no está suscrita a Luna, aún pueden subir y jugar un juego multijugador junto con el miembro original que los invitó.

La compañía espera que más usuarios se interesen en el servicio, por lo que solo durante una semana, los miembros de Amazon Prime en los Estados Unidos pueden jugar a Luna gratis sin necesidad de invitación. Esa promoción se extiende desde el 9 de septiembre hasta el 15, por lo que si se encuentra en los EE. UU. Y alguna vez ha tenido alguna curiosidad sobre el servicio de transmisión de juegos, ahora es su mejor oportunidad para intentarlo.

Además, si tiene una tableta Fire TV o Fire, Amazon le permitirá descargar la aplicación Luna y comenzar a jugar de inmediato, sin necesidad de invitación.

Los mejores juegos de Nintendo Switch 2021: los mejores juegos de Switch que todo jugador debe tener Por Rik Henderson · 9 Septiembre 2021

En cuanto a todo el sistema de canales, Luna funciona de manera similar a la forma en que funciona la televisión por cable: te suscribes a canales específicos que se centran en un tema específico a un precio fijo por mes. Cuantos más canales se suscriba, más juegos tendrá acceso.

Hoy, Amazon presenta Family Channel, que ofrece 35 títulos amigables por solo $ 2.99 por mes. Según el canal retro, Amazon es prometedor, no ofrecen detalles sobre cuándo podría lanzarse ni qué deberíamos esperar en términos de precios, sin embargo, sí anuncian “juegos estilo aracade de editores como Atari, SNK ... suscriptores Podrás revivir clásicos como Another World, Dragons Lair, King of Fighters y muchos más ”.

La compañía señala además que el precio del canal Ubisoft + aumentará de $ 14.99 por mes a $ 17.99 por mes a partir del 30 de septiembre, pero si los usuarios se suben a bordo ahora, pueden obtener una tarifa más barata siempre que nunca cancelen o suspendan su servicio. .

Amazon Luna aún no se ofrece en el Reino Unido.

Consulte el comunicado de prensa completo de Amazon sobre todas las nuevas funciones que llegarán a Luna aquí mismo .