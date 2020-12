El servicio de juegos en la nube Luna de Amazon llega a los teléfonos Android

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Luna, el servicio de juegos en la nube de Amazon , ahora está disponible en Android, anunció Amazon . No necesita descargar una aplicación Luna independiente, al igual que la versión de iOS, porque puede acceder al servicio a través del navegador web Chrome en su dispositivo Android.

Luna, que se lanzó en acceso temprano en octubre en PC, Mac, Fire TV y en iPhone y iPad a través de aplicaciones web, cuesta $ 5.99 por mes para Luna Plus y ofrece juegos de muchos editores diferentes. También ofrece Ubisoft Plus por $ 14,99 al mes. Pagar por el canal Ubisoft Plus también significa que puede acceder a Ubisoft Plus en la PC y en el servicio de juegos en la nube de Google, Stadia. Solo tenga en cuenta que Luna solo está disponible en los EE. UU. En este momento.

Para solicitar acceso anticipado, vaya aquí . Pero si ya tiene acceso anticipado, puede comenzar a jugar Luna en Android ahora. El video a continuación explica más.

Hola @ TheCodeB00K , como explica Raghu del Team Luna a continuación, no tendrás que esperar mucho para obtener soporte para Android (o, como, nada). Juega a Luna con acceso temprano ahora: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64 - Amazon Luna (@amazonluna) 15 de diciembre de 2020

En el lanzamiento, The Verge dijo que Luna para Android funciona en los siguientes teléfonos inteligentes (con Android 9 o superior y Chrome versión 86 o más reciente):

Pixel 4XL

Pixel 4A

Pixel 4A 5G

Pixel 5

Samsung Galaxy S10

Samsung Galaxy S10 Plus

Samsung Galaxy Note 10

Samsung Galaxy Note 10 más

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 Plus

Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung Galaxy Nota 20

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

OnePlus 7

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7 Pro 5G

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

OnePlus Nord

OnePlus 7T

OnePlus 7T Pro

OnePlus 7T Pro 5G

Puedes jugar con el controlador Luna de Amazon, así como con el controlador de PlayStation 4 o Xbox One. Para obtener más información sobre Luna, consulte nuestra guía aquí.

Escrito por Maggie Tillman.