Amazon ingresa al concurrido mercado de transmisión de juegos con Luna

(Pocket-lint) - Amazon ha puesto fin a la idea de que el mercado de transmisión de juegos se resuelve con el debut de Luna, su nuevo servicio de transmisión, y parece que estará destinado a competir con Xboxs Game Pass y Google Stadia .

El último de esos dos es la comparación más adecuada, ya que los dos son más que un poco similares: Luna tiene su propio controlador, pero ejecutará Fire TV, Mac y Windows en el lanzamiento, además de iPhones y iPads (aunque su estado en iOS lo hará). será motivo de controversia: aparentemente se ejecutará en el navegador, no como su propia aplicación). Aparentemente, Android seguirá en una fecha posterior.

El servicio tendrá un nivel de pago, Luna +, para acceder a una variedad de juegos incluidos, transmitidos directamente a donde sea que se encuentre y utilizando Amazon Web Services como su columna vertebral logística, con solo ese controlador como clave para jugar.

Si eso no suena como una USP en este momento, dados los avances de Xbox en particular, el as bajo la manga de Amazon parece ser una asociación estrecha con Ubisoft, que traerá sus nuevos juegos al día de los suscriptores de Luna y date como parte de un canal propio, comenzando con Assassins Creed Valhalla este otoño.

Estos y otros títulos de Ubisoft como Far Cry 6 e Immortals Fenyx Rising aparentemente se ejecutarán en 4K a través de Luna, lo que lo posiciona muy bien para competir con la PS5 y Xbox Series X en el lado de la próxima generación.

Sin embargo, en el lanzamiento, es justo decir que la alineación de juegos es un poco más mundana, con algunos títulos geniales pero nada particularmente nuevo: Resident Evil 7, Control, Panzer Dragoon, A Plague Tale: Innocence, The Surge 2, Yooka-Laylee y The Impossible Lair, Iconoclasts, GRID, ABZU y Brothers: A Tale of Two Sons recibieron menciones.

La integración de Twitch también es una ventaja para los posibles jugadores, otro beneficio para el imperio de Amazon, y podrás ver Twitch a través de Luna y lanzar Luna a través de Twitch cuando algo te llame la atención.

Finalmente, Amazon se tomó un tiempo para resaltar el controlador que está construido, que se ve, bueno, como un controlador, y el hecho destacado es que se beneficia de una latencia increíblemente baja para un controlador inalámbrico, lo que debería hacer que se sienta receptivo al usarlo. Costará 49,99 dólares durante el período de acceso anticipado, aunque no sabemos a qué se elevará cuando termine. Sin embargo, Luna también funcionará con los controladores de PS4 y Xbox One, por lo que es una compra muy opcional.

Amazon no fijó una fecha firme en el lanzamiento de Luna, pero los jugadores en los EE. UU. Pueden solicitar una invitación para probarlo ahora en Amazon para estar en la primera ola. Luna + costará $ 5.99 al mes al principio, aunque este también es un precio de acceso anticipado. Por el aspecto de su página de lanzamiento, obtener acceso al canal de juegos de Ubisoft será una suscripción adicional, una que tampoco tiene precio todavía.

Escrito por Max Freeman-Mills.