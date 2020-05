¿Qué es el crisol? Explorador de héroes gratuito de Amazon explorado

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

El primer gran juego de Amazon está aquí. Crucible es parte de la cartera de juegos de Amazon Game Studios que incluirá New World, un MMO New World del siglo XVII a finales de este año.

Este es un juego gratuito potencialmente interesante diseñado para tener un atractivo masivo.

En esencia, Crucible es un juego de disparos de héroes en equipo en tercera persona. A primera vista, es una curiosa mezcla de estilos y diseños que recuerda a juegos como Overwatch , Apex Legends , Fornite y más. Abundan las imágenes coloridas, el juego de ritmo rápido y el juego competitivo de jugador contra jugador.

Con tres modos de juego y 10 héroes para elegir, así como muchos desafíos para mantenerte involucrado, parece que Crucible podría ser muy divertido.

Crucible es un héroe tirador en su corazón y uno que tiene lugar en un colorido mundo alienígena donde su equipo está luchando para completar objetivos, vencer al enemigo y lograr la victoria.

Para jugar, primero debes seleccionar uno de los 10 personajes diferentes, todos con diferentes conjuntos de habilidades, habilidades y especializaciones.

Elige tu personaje según tu estilo de juego preferido y luego sumérgete en uno de los tres modos de juego diferentes. Vale la pena señalar que, además de enfrentarte a otros jugadores, también tienes que sobrevivir a los peligros que el planeta te lanza. Incluyendo criaturas feroces y plantas furiosas.

Si nada más, Crucible debería tener un lanzamiento más suave que otros juegos de este género, ya que está respaldado por las tecnologías sin servidor de Amazon, lo que significa que se escalará automáticamente según la demanda de los jugadores. En otras palabras, no hay problemas de servidor y una experiencia fluida desde el momento en que se inicia.

Crucible ofrece tres modos de juego diferentes. Todos están basados en equipos, pero son bastante diferentes. Hay Heart of the Hive, Alpha Hunters y Harvester Command. Estos modos son muy diferentes y varían en la cantidad de jugadores, lo que vale la pena tener en cuenta si estás pensando en jugar con amigos.

El modo de juego Alpha Hunters es similar a los juegos Battle Royale que conocemos y amamos. Entras en este modo de juego en parejas. Ocho equipos de dos se enfrentan entre sí luchando por la victoria. Al igual que los otros modos de juego, hay objetivos que completar a medida que avanzas que te permiten subir de nivel a tu personaje, pero el objetivo principal aquí es sobrevivir.

Si tu compañero muere, entonces te quedas solo para luchar contra el enemigo.

El crisol puede destacarse de otros juegos aquí, ya que tienes la opción de unirte a otra jugada que también ha perdido a su amigo y seguir luchando juntos. Aunque esa amistad temporal pronto llegará a su fin si llegas al final del juego, ya que alguien tiene que ganar.

Heart of the Hives es un modo de juego que enfrenta a dos equipos de cuatro entre sí, no solo disparándolo, sino también tratando de completar el objetivo.

El objetivo aquí es destruir las colmenas de monstruos esparcidas por el mapa. Estas colmenas están protegidas por monstruos voladores con los que usted y su equipo tendrán que lidiar, al tiempo que evitan al equipo enemigo. Destruye la colmena y serás recompensado con un corazón de colmena. Recoge tres de esos corazones y tu equipo gana.

¿Suena fácil verdad?

Harvest Command enfrenta a dos equipos de ocho entre sí en una pelea basada en objetivos. La misión de su equipo es tomar el control de los cosechadores. Estos cosechadores extraen la "esencia" preciosa de la superficie del planeta. Tu objetivo es aferrarte a la mayoría de los cosechadores para obtener la mayor cantidad de puntos de esencia. El primer equipo en alcanzar 100 puntos gana.

Como con cualquier juego basado en objetivos, los recolectores pueden cambiar de manos en cualquier momento. Por lo tanto, debes capturar y defender a los cosechadores para ganar. Cuantos más recolectores controle, más rápido aumentarán los puntos de su equipo y más rápido ganará. Pero el enemigo intentará capturar a tus cosechadores y arruinar tu diversión. Así que asegúrese de mantenerse alerta.

Verás la esencia referenciada un poco en relación con este juego. Es una sustancia mágica que es una parte importante de la historia del juego. Es esencialmente un material precioso que es nativo de Crucible (el planeta en el que estás luchando). No solo es parte del objetivo para juegos como Harvest Command, sino también la forma en que subes de nivel.

Recoge esencia de enemigos que matas, criaturas enojadas en el mundo y completando objetivos también. La esencia que recolectas puede usarse para mejorar tu personaje y mejorar tu juego en el camino hacia la victoria.

Crucible tiene 10 personajes diferentes con los que puedes jugar. Estos supuestos héroes vienen con sus propias especialidades y habilidades. El que juegues dependerá de tu estilo de juego. Como era de esperar, los personajes están cuidadosamente equilibrados para garantizar que ningún personaje domine la batalla, pero seguramente habrá algunos que atraigan más que otros.

Earl es el tanque de Crucible. Una bestia enorme de un personaje que empuña un cañón masivo que puede reinar una andanada de balas de disparos rápidos sobre el enemigo. Él se mueve lentamente y su marco masivo lo convierte en un objetivo pesado para el enemigo. Pero Earl lo compensa con una gran cantidad de salud y un refuerzo de cohete en su arma que lo ayuda a transportarlo por el mapa.

Ajonah es un asaltante mortal que es un tirador con un peligroso arpón que hace daño desde la distancia. Ajonah también tiene un gancho de agarre para atravesar el mapa en un instante, así como minas voladoras que no solo pueden dañar a tus enemigos sino que los derriban desprevenidos.

Ella también tiene una cubierta de bloqueo diseñada para ayudar a su equipo cuando sea necesario.

Bugg es raro. Un robot de jardinería que fue originalmente diseñado y modificado para recolectar esencia de la superficie de Crucible. Este pequeño robot puede parecer lindo, pero es bastante mortal. También viene equipado con un cuerpo flotante apoyado por propulsores que le dan la ventaja de altura sobre los enemigos.

Bugg dispara semillas en lugar de balas y también tiene un rociador de fertilizante. Puede cultivar plantas mortales alrededor del mapa que son trampas para atacar al enemigo y causar daño a cualquier persona desafortunada que esté dentro del alcance. Este bot también ofrece potenciadores de escudo para él, sus plantas y sus compañeros de equipo.

Mendoza es el clásico soldado de correr y disparar, ideal para cualquiera que le guste meterse en el meollo de la acción. Viene equipado con un rifle de asalto de disparo rápido, su propio escudo desplegable (completo con botiquín) y granadas de destello también.

Puede que no sea tan emocionante o dinámico como algunos de los otros héroes del Crucible, pero es probable que sea un gran favorito entre los jugadores.

¿Te gusta incendiar cosas? Entonces el verano es para ti.

Ella viene equipada con lanzadores de llamas gemelas que pueden disparar cortinas de llamas, bolas de fuego, espirales de magma e incluso usarlas como pequeños motores a reacción para impulsarla. Obviamente, estos chicos malos vienen con un tiempo de reutilización.

Shakirri es un duelista cercano que luce una pistola y una espada de energía que le permite acercarse y lidiar con la muerte. Este combo puede no parecer mucho, pero un pequeño escudo de desviación le permite mantenerse a salvo mientras se lanza al centro de la lucha antes de enfrentarse al enemigo.

También tiene un ingenioso y pequeño escudo de energía que los enemigos no pueden atravesar y, por lo tanto, puede usarse como trampa o domo protector.

Tosca es otro pequeño héroe que tiene un gran golpe. Este pequeño personaje se presenta como un supergenio malvado que maneja todo tipo de equipos para hacerla mortal.

Esto incluye un arma que dispara granadas adhesivas explosivas y ácidas y una nube de gas electro que la oculta a ella y a su equipo de la vista del enemigo. Tosca también tiene gafas de rayos X que le permiten ver a los enemigos a través de las paredes y la capacidad de teletransportarse a través de esas paredes también. No juzgues un libro por su portada.

Drakahl es un luchador cuerpo a cuerpo sediento de sangre. Otro héroe al que le gusta acercarse. Él luce un hacha enorme que no solo es buena para el combate cuerpo a cuerpo, sino que también dispara un pulso sónico desde la distancia.

Drakahl tiene una habilidad como Scorpion de Mortal Kombat que le permite acercar a los enemigos e infligir daño. También regenera la salud de sus asesinatos, convirtiéndolo en una fuerza a tener en cuenta.

Sazan tiene varias armas a su disposición, incluida una pistola de inercia (rifle de asalto), un cuchillo eléctrico y una escopeta. Obtiene bonificaciones dependiendo de qué arma está usando y puede cambiar rápidamente entre ellas en un instante. Al parecer, eso es más rápido que la mayoría de los otros personajes, lo que la convierte en una máquina de matar mortal.

Rahi y Brother son dos cazadores que juegan juntos. Un combo humano y robot que trabajan juntos de cerca en la batalla. Rahi tiene un arma de rayo láser que, cuando se usa, ayuda a cargar su propio escudo personal. Ese poder se puede usar como un escudo para desviar el daño o cargar su otra arma, un golpe de fuerza.

Su otra habilidad especial lo hace invulnerable por un corto período mientras se recarga. Un súper salto y poder de teletransporte también le facilita moverse por el mapa. Mientras tanto, su hermano, su pequeño robot acompañante, puede explorar en busca de enemigos para ayudar a su amigo. Una pareja interesante

Para empezar, Crucible está disponible para descargar y jugar gratis en Steam . Va a ser PC solo para empezar. No hay una palabra oficial sobre si llegará a la consola en este momento, aunque nos sorprendería mucho si no llegara a PS5 y Xbox Series X cuando se lancen.