La munición perforante de Warzone 2 ahora no

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Activision ha actualizado su juego Warzone 2 con uno de los movimientos más extraños que puedas ver, al nerfear la munición que perfora el blindaje para que no lo haga.

Sí, has leído bien. Activision ha modificado su munición perforante, eliminando el efecto que permitía perforar el blindaje.

La medida se mencionó en las notas de lanzamiento de Warzone 2, y Activision dijo que "eliminaba el multiplicador de daño contra los oponentes blindados". Teniendo en cuenta que esa parece ser la principal razón para usar esa munición en primer lugar, es justo decir que la comunidad de Call of Duty está un poco confundida por este cambio. Y así debe ser.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Sin embargo, eso no significa que estas balas ya no tengan ninguna utilidad. La munición perforante sigue haciendo más daño a los vehículos y a los killstreaks que otros tipos, así que hay que tenerlo en cuenta. Pero eso no quita que el cambio sea extraño, a pesar de que pueda tener sentido en el gran esquema de las cosas.

Algunos podrían argumentar que el problema no es el cambio en el funcionamiento de la munición, sino el hecho de que el nombre ya no tiene mucho sentido teniendo en cuenta lo que la munición hará realmente. Sobre todo si tenemos en cuenta que Warzone 2 se lanzó con munición perforante capaz de atravesar el blindaje.

¿Ya te has confundido? Bien, nos alegra haber podido ayudar. Al menos la actualización ha hecho otras cosas, como arreglar las notificaciones de audio para cuando el carcelero entra en el Gulag.

Escrito por Oliver Haslam.