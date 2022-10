El disco de Call of Duty Modern Warfare 2 sólo contiene 70 MB de material

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Si optas por el disco de plástico para Modern Warfare 2, tendrás que descargar un montón de datos, porque no están en el disco.

Aunque hoy en día mucha gente descarga sus juegos a través de Internet, hay muchas razones para optar por la vía física. Puede ser porque tienes un internet lento o estás lidiando con los límites de datos, pero también podría ser algo tan simple como querer intercambiar una copia después de jugarla. Pero sea cual sea el motivo, parece que Activision va a hacer que descargues Modern Warfare 2 de todos modos porque solo hay 70 MB en el disco que acabas de poner.

Esa es la noticia que sale de la cuenta de Twitter @DoesItPlay, al menos. Esa cuenta analiza los juegos para ver si se pueden jugar sin conexión a internet y son muy malas noticias para los jugadores de Modern Warfare 2. Según una captura de pantalla de la versión del juego para PS5, el disco tiene apenas 70 MB de datos. Teniendo en cuenta que la versión descargable ronda los 100GB, eso sugiere que les espera una larga descarga.

El motivo por el que Activision ha tomado este camino no está claro, y Pocket-Lint se ha puesto en contacto con nuestros contactos para intentar llegar al fondo del asunto. La teoría actual es que el disco solo contiene las licencias necesarias para confirmar que el juego es legítimo, lo cual tiene sentido. Pero eso no ayudará a las personas que compraron un disco de plástico porque la ruta de descarga no es para ellos.

Te informaremos cuando tengamos noticias de Activision.

Escrito por Oliver Haslam.