Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se espera que Activision rompa una racha de casi dos décadas sin lanzar un nuevo juego de Call of Duty el próximo año. Sin embargo, el contenido seguirá llegando.

El lanzamiento de un nuevo COD cada año es algo con lo que muchos jugadores han crecido, pero Activision va a hacer las cosas de forma diferente en 2023. Según un destacado filtrador, no podemos esperar ningún título nuevo el año que viene, pero eso no significa que no haya al menos nuevos contenidos que disfrutar.

En lugar de un lanzamiento en bloque el año que viene, se nos dice que podemos esperar nuevo "contenido de campaña" para el juego Modern Warfare 2 existente, un título que saldrá a la venta este mes.

No está claro al cien por cien cómo será ese DLC, pero el filtrador TheGhostofHope ha apuntado hasta ahora a una especie de paquete de mapas de grandes éxitos del 20º aniversario con contenido de toda la serie.

Eso es algo que Jason Schreier de Bloomberg también ha respaldado, diciendo que "una expansión o algo así" debutará el próximo año. Sin embargo, no está del todo seguro de cómo será. Sea cual sea el contenido que recibamos, es poco probable que compense la pérdida de un nuevo título AAA, al menos a los ojos de la comunidad de Call of Duty.

Aunque los jugadores se sientan decepcionados por la ausencia de una nueva entrega para el año que viene, esta no es ni mucho menos la mayor noticia que se está produciendo en el mundo de Call of Duty en estos momentos. La propuesta de compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft sigue su curso y, aunque Microsoft sigue diciendo que no retirará juegos de PlayStation, es algo que sigue preocupando a los reguladores.

Escrito por Oliver Haslam. Edición por Rik Henderson.