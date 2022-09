Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Activision ha levantado la tapa de Call of Duty: Warzone Mobile, una versión completa de su popularísimo juego battle royale que saldrá para Android e iOS en 2023.

Se trata de un juego gigantesco para una plataforma portátil, que permitirá a 120 jugadores en vivo luchar en Verdansk, el mapa que ha sido el corazón de la versión de PC y consola de Warzone desde el principio.

Muchos otros elementos de la versión principal de Warzone también llegarán a la versión móvil, como los operadores y las armas. Además, el Gulag hace su debut en los teléfonos inteligentes para dar a los jugadores una segunda oportunidad de ganar la partida.

Call of Duty: Warzone Mobile será multijugador entre Android e iOS, y sigue un modelo de juego gratuito. No sustituirá al actual Call of Duty Mobile, que actualmente se encuentra en la octava temporada.

"Estamos muy contentos de tener dos juegos increíbles en este espacio", nos dijo el jefe de móviles de Activision, Chris Plummer, en una entrevista para el próximo episodio del Podcast de Pocket-lint.

Es algo parecido a lo que ha ocurrido con los modos multijugador de las entregas regulares de Call of Duty en los últimos años con Warzone.

Activision también reveló durante su evento online Call of Duty: Next que la nueva oleada de juegos de Call of Duty forma parte de una tecnología unificada, con Warzone Mobile, Warzone 2.0 y COD: Modern Warfare 2 ofreciendo elementos compartidos y pases de batalla. Por ejemplo, puede que un arma obtenida en uno esté disponible posteriormente en los otros.

Los propietarios de teléfonos Android pueden inscribirse ya en el registro previo de Warzone Mobile, a través de Google Play Store, mientras que los propietarios de iPhone podrían disponer de algo similar antes del lanzamiento: "Animamos a todos nuestros jugadores a que estén atentos a nuestros canales sociales para conocer las novedades sobre otras formas de prerregistro con el tiempo", dijo Plummer.

Escrito por Rik Henderson.