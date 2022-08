Un nuevo Crash Bandicoot o Skylanders podría estar en juego

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - El desarrollador de Skylanders y Crash Bandicoot, Toys for Bob, podría anunciar pronto un nuevo juego de una de esas series.

El estudio tuiteó un cuestionario en su cuenta oficial, en el que pedía a los fans que nombraran los juegos que ha hecho hasta ahora. Una vez revelada, la lista final muestra un título extra oculto tras los signos de interrogación.

-

Esto ha llevado a algunos a creer que Skylanders podría ser reiniciado en un futuro próximo, mientras que otros creen que Crash Bandicoot 5 podría estar previsto.

Esto último es más probable, ya que se ha rumoreado un nuevo juego de Crash.

Gracias por seguirnos el juego, ¿cuántos habéis acertado? Ya sabes, es bastante conveniente que tengamos más espacio en la pared para cubrir... pic.twitter.com/g4A5hkAHk3- Toys For Bob (@ToysForBob) August 16, 2022

El último gran lanzamiento de Toys for Bob fue Crash Bandicoot 4: it's About Time, una secuela de plataformas aclamada por la crítica que se lanzó en 2020.

Por qué la tecnología DLSS de Nvidia es perfecta para lograr un mayor rendimiento y eficiencia Por Pocket-lint International Promotion · 10 Mayo 2022 Este revolucionario sistema ha supuesto un gran impulso para los jugadores.

Pero, al igual que Vicarious Visions, el estudio , propiedad de Activision, se apartó posteriormente de otros proyectos para ayudar en Call of Duty. Afortunadamente, y tal vez en parte alimentado por la próxima compra de Xbox, Activision ahora ve el valor en el desarrollador de volver a trabajar en un nuevo juego de su propia.

Así lo demuestran los anuncios de empleo publicados por la desarrolladora: "Los experimentados desarrolladores de Toys for Bob están buscando personas creativas dispuestas a emprender nuevos y emocionantes proyectos", ha publicado (según informa VGC).

Por supuesto, es posible que el equipo tenga una nueva IP bajo la manga. Esperemos que no tardemos mucho en saberlo.

Escrito por Rik Henderson.