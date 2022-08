Sony cree que la gente compraría una Xbox por Call of Duty

Esta página ha sido traducida utilizando IA y aprendizaje automático antes de ser revisada por un editor humano en su idioma nativo.

(Pocket-lint) - Sony ha dado una pequeña pista sobre lo que piensa de la adquisición de Microsoft por parte de Xbox, gracias a los comentarios recientemente descubiertos que ha suministrado al regulador brasileño que investiga el acuerdo.

A diferencia de otros procesos, toda la información suministrada al regulador brasileño tiene que hacerse pública, lo que ha permitido a algunos usuarios con ojos de lince en Resetera desenterrar las ideas de Sony.

Las respuestas que proporciona abarcan una amplia gama de contextos, pero algunas secciones particularmente jugosas abordan la importancia de Call of Duty específicamente, y cómo impacta en el mercado de las consolas.

En particular, Sony destaca la franquicia de forma masiva, describiéndola con precisión como la mayor franquicia de juegos existente, que cuenta con enormes recursos detrás y que se vende habitualmente en grandes volúmenes.

Califica el juego de "esencial" y dice que la marca es tan poderosa que casi seguro que influye en la elección de la consola de los jugadores a la hora de comprar. Obviamente, esto va dirigido a la posibilidad de que Xbox haga de COD una consola exclusiva en algún momento.

El documento en cuestión, al que se puede acceder desde la lista aquí, está en portugués y se titula "E-mail Sony (Resp. ao Of. 4108/2022 + procuração)", pero se traduce con bastante claridad y contiene algunas ideas interesantes sobre la importancia que Sony le da a COD (o, al menos, cuánto quiere que se vea así).

Lo que esto significa para el regulador es difícil de calcular en este momento, pero podría tener algún impacto en Xbox. Sabemos que los próximos juegos de COD llegarán a las consolas PlayStation debido a los contratos existentes, y Microsoft ha indicado que podría continuar después, pero no hay nada seguro.

Esta semana he mantenido buenas conversaciones con los responsables de Sony. He confirmado nuestra intención de cumplir todos los acuerdos existentes tras la adquisición de Activision Blizzard y nuestro deseo de mantener Call of Duty en PlayStation. Sony es una parte importante de nuestra industria y valoramos nuestra relación