Snoop Dogg llegará a Call of Duty

(Pocket-lint) - El rapero icónico, Snoop Dogg, parece estar llegando a Call of Duty Warzone , Vanguard y Mobile .

Snoop no es ajeno a la escena de los juegos, anteriormente lanzó su propia liga de deportes electrónicos y, más recientemente, se unió a la prolífica organización de juegos, Faze Clan.

Si bien la mayoría de nosotros estamos más familiarizados con su carrera de rap, ahora es un transmisor frecuente de Twitch y ha ganado fanáticos mucho más allá del alcance de la audiencia tradicional de hip-hop.

La voz de Snoop apareció en un DLC de Call of Duty: Ghosts en el pasado; y ahora, la cuenta de Twitter de Call of Duty nos ha provocado más "Dogg Tags".

Has recuperado estas placas de identificación en la batalla. ¿Alguien sabe de quién son? pic.twitter.com/FWFib4MlAL – Call of Duty (@CallofDuty) 18 de marzo de 2022

Las etiquetas dicen "Call of Duty: Vanguard and Warzone 19/04/22" y "Call of Duty: Mobile 01/04/22".

Todavía no sabemos exactamente cuál será el papel de Snoop dentro de los juegos, pero parece que no pasará mucho tiempo antes de que lo descubramos.

La mayoría de los fanáticos esperan que Snoop aparezca como Operador y ha habido varias filtraciones que sugieren que este podría ser el caso, incluido un tweet eliminado desde entonces que muestra una máscara de Operador de Snoop Dogg.

Cualquiera que sea el caso, nos relajamos con una ginebra y un jugo y esperamos con ansias que llegue abril.

Escrito por Luke Baker.