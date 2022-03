Activision lleva Call of Duty: Warzone a los teléfonos móviles

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - El juego de disparos Battle Royale de Activision, Call of Duty: Warzone , llegará a los teléfonos móviles.

"Estamos creando una experiencia móvil AAA completamente nueva que llevará la acción emocionante, fluida y a gran escala de Call of Duty: Warzone a los jugadores sobre la marcha", anunció Activision en una publicación en su sitio web el 10 de marzo de 2022. La versión móvil de Warzone parece estar en las primeras etapas de desarrollo, pero Activision prometió en su publicación de blog que será una "experiencia de batalla real a gran escala". También se construirá "de forma nativa para dispositivos móviles con tecnología de punta diseñada para entretener a los jugadores de todo el mundo durante muchos años".

Activision no proporcionó un vistazo al juego en absoluto, ni siquiera una fecha de lanzamiento estimada para el título. Tampoco ha detallado ningún detalle sobre el juego, como si puedes jugar contra otros jugadores móviles o si es compatible con el juego multiplataforma. Tenga en cuenta que Activision ya ofrece Call of Duty: Mobile , que desarrolló en asociación con TiMi Studios, propiedad de Tencent. El editor también está trabajando activamente en una "nueva experiencia de Warzone" que llegará más adelante este año y, según los informes, retrasó un importante juego de Call of Duty para 2023.

Tampoco olvidemos que Microsoft anunció recientemente su intención de comprar Activision . Entonces, hay muchas partes móviles e incógnitas en este punto. Aún así, esto es emocionante, no obstante.

Escrito por Maggie Tillman.