(Pocket-lint) - Dwayne Johnson reveló recientemente que está listo para protagonizar otra película basada en un videojuego, después de haber estado en adaptaciones para la pantalla grande de Rampage y Doom.

En una entrevista con Men's Journal, dijo que si bien aún no podía nombrar la franquicia, habrá un anuncio en 2022: "No puedo decirles qué juego en particular estamos haciendo, pero habrá un anuncio este año", reveló The Rock.

También lo llamó "badass".

Ahora parece que sabemos qué serie es, y podría decirse que es la más grande que existe. Se dice que protagoniza una versión cinematográfica de Call of Duty .

Una "fuente interna confiable y comprobada" le dijo al sitio de películas Giant Freakin Robot que Johnson está en conversaciones con los estudios sobre los planes para convertir los juegos FPS de gran éxito en un éxito de taquilla de Hollywood.

Esta no es la primera vez que se promociona una película de Call of Duty. Activision Blizzard ha explorado la posibilidad en el pasado, ya que formó su propio estudio cinematográfico y contrató al director de Gomorrah, Stefano Sollima, en 2015 para crear un universo cinematográfico COD. Sin embargo, Sollima posteriormente abandonó el proyecto, revelando que el editor del juego se había enfriado con la idea. Afirmó que Activision había cambiado sus prioridades de la producción de películas y/o programas de televisión unos años más tarde.

Con la compra propuesta por Xbox en la fase de aprobación, parece que la película de largometraje ha vuelto.

