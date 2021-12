¿Call of Duty Warzone llegará a dispositivos móviles?

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Warzone podría estar en camino a los dispositivos móviles, según un experto en filtraciones. Viene después de la confirmación de Activision de que está trabajando en algo para dispositivos móviles en la franquicia de Call of Duty, aunque como era de esperar no comenta este rumor.

Tom Henderson tiene un historial con la franquicia Call of Duty en particular (junto con una buena tasa de precisión cuando se trata de Battlefield), y recientemente confirmó que, hasta donde él sabe, hay una versión móvil de Warzone en camino a El mercado.

Call of Duty: Warzone Mobile tiene como objetivo 2022.



Recientemente se agregó a la base de datos de PlaytestCloud. - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 7 de diciembre de 2021

Esto se basa en parte en una lista que se descubrió en PlayTestCloud, que es un servicio a través del cual los desarrolladores móviles pueden realizar pruebas de juego para sus juegos antes de su lanzamiento. PlayTestCloud ha dicho desde entonces que la lista no fue creada por Activision y fue una suposición de su parte.

Sin embargo, Henderson se mantiene firme y afirma que el juego apunta a lanzarse en 2022, lo que significa que claramente es un camino justo en el desarrollo. Desde un punto de vista neutral, tendría mucho sentido que Activision capitalizara su éxito con Warzone.

PUBG y Fortnite han tenido versiones móviles lucrativas durante años, mientras que incluso un jugador más pequeño como Apex Legends ahora se puede jugar en dispositivos móviles, y a partir de las cifras de ingresos publicadas por el juego Call of Duty Mobile normal, está claro que probablemente sea una fuente de ingresos para el franquicia para ofrecer Warzone también.