Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Call of Duty: Vanguard no se lanzará hasta dentro de un mes y, sin embargo, los rumores sobre la próxima entrega de Call of Duty que se lanzará en algún momento a fines de 2022 ya han comenzado a surgir.

Según dos informes separados, uno del experto en la industria del juego Tom Henderson y el otro de VGC , el juego que sucederá a Vanguard será una secuela del reinicio de Modern Warfare de 2019.

Parece que Call of Duty: 2022 tiene el nombre en código Project Cortez



Se espera que sea una secuela de Modern Warfare 2019. - Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) 13 de septiembre de 2021

Supuestamente con el nombre en código internamente como Proyecto Cortez, el juego contará con una campaña para un solo jugador a diferencia de Black Ops 4 2018 de Treyarch y Battlefield 2042 de EA, y se rumorea que tendrá lugar durante la Guerra contra las Drogas liderada por Estados Unidos en Sudamérica.

Desarrollado por Infinity Ward, el último juego desarrollado por el equipo con sede en California fue el reinicio original de Modern Warfare de 2019.

Los detalles sobre el proyecto, además de la confirmación del título y la configuración, son escasos en este momento, pero con la información que ya se está filtrando antes del lanzamiento del juego, estamos seguros de que escucharemos más información más temprano que tarde esta vez.

En cuanto a una posible fecha de lanzamiento, solo podemos hacer una suposición basada en las fechas de lanzamiento de años anteriores y suponer que la próxima entrega de COD se lanzará en algún momento de octubre o noviembre de 2022.

Mientras tanto, echa un vistazo a todo lo que sabemos sobre el Call of Duty de 2021 leyendo la cobertura de Vanguard de Pocket-lint aquí mismo .