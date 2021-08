Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Sledgehammer ha lanzado un avance de revelación mundial de Call of Duty: Vanguard (arriba) y detalles confirmados sobre el juego.

La semana pasada, Activision anunció oficialmente Call of Duty: Vanguard, al lanzar un breve tráiler que mostraba el próximo título de la serie. Pero ese video en realidad no tenía mucha sustancia, aunque parecía que el juego se desarrollaría durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, Sledgehammer Games, propiedad de Activision, además de lanzar un nuevo tráiler, ha confirmado oficialmente el próximo lanzamiento de disparos de Call of Duty en noviembre y, de hecho, está ambientado al final de la Segunda Guerra Mundial.

Tenga en cuenta que Sledgehammer no ha liderado el desarrollo de un juego de Call of Duty desde Call of Duty: WW2 de 2017.

El juego contará con una campaña para un jugador "inspirada históricamente", un modo multijugador e integración con Call of Duty: Zombies y Warzone. La campaña para un jugador, se centra en el origen de las fuerzas especiales, desde múltiples puntos de vista. Sledgehammer dijo que la narrativa trata sobre “las historias no contadas de héroes multinacionales que formaron Task Force One, cambiando la faz de la historia y preparando el escenario para las fuerzas especiales como las conocemos”.

Puede esperar personajes inspirados en personalidades del mundo real, como la teniente Polina Petrova, que se basa en la francotirador soviética Lyudmila "Lady Death" Pavlichenko.

En cuanto al modo multijugador, Vanguard tendrá 20 mapas en el lanzamiento. También tendrá modos de juego como "Champion Hill", donde los jugadores se batirán en duelo en solitario o en escuadrones de dos o tres. También habrá un modo Zombies, que ha sido desarrollado por el estudio de Black Ops Treyarch. Es una continuación de Black Operaciones de la Guerra Fría.

Call of Duty: Vanguard se lanzará el 5 de noviembre de 2021. Llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S y PC.

