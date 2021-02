Call of Duty Mobile Season 2: Nuevo mapa detallado, nueva arma entrante

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile ha comenzado a adelantar su próxima actualización, compartiendo un par de detalles jugosos sobre qué esperar cuando llegue la temporada 2 de Call of Duty.

Recordará que la numeración de temporadas se reinició, con la Temporada 1, Nuevo orden, en lugar de la Temporada 14. Eso significa que la próxima temporada para 2021 será la Temporada 2.

Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada de Call of Duty Mobile .

Se espera que la próxima temporada de Call of Duty Mobile comience el 11 de marzo.

Esperamos una actualización del juego un poco antes de esto, y el pase de batalla de la temporada 1 actual expira el 10 de marzo.

Las burlas oficiales han comenzado para la próxima temporada de Call of Duty Mobile, revelando algunos detalles jugosos de qué esperar. Continuaremos actualizándonos a medida que se publiquen o se rumoreen nuevos detalles.

Parece que el AS VAL se agregará al juego. El AS VAL es un rifle ruso con un supresor integrado, diseñado para el sigilo pero con una gran potencia de frenado. Se introdujo por primera vez en Call of Duty: Modern Warfare.

¡Se está trabajando en una nueva arma!

¿Puedes adivinar qué es?



Próximamente en la próxima temporada de #CODMobile pic.twitter.com/ZNJDu1Xeif - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 21 de febrero de 2021

También hemos visto la confirmación de que se agregará un nuevo mapa: Shoot House. Nuevamente, este es un mapa de Modern Warfare, diseñado para juegos MP. Es una matanza, así que está diseñada para una acción más rápida.

Sonido y cuidado con el polvo.



¡Próximamente en la próxima temporada de #CODMobile ! pic.twitter.com/a88bVljbxY - Call of Duty: Mobile (@PlayCODMobile) 20 de febrero de 2021

Anteriormente, los desarrolladores habían confirmado que el mapa clásico de Nuketown regresaría al juego. Durante los meses de invierno, Nuketown Rusia ha reemplazado el mapa normal de Nuketown, aunque no hay confirmación de cuándo se llevará a cabo este cambio.

Aquí hay un recordatorio rápido de las adiciones para la última temporada:

Nuevo mapa original de MP - Recuperación

Nuevos personajes: personajes con temática de New Order que se revelarán en el lanzamiento de la temporada

Nuevo modo Battle Royale: Blitz (modo de 40 jugadores)

Nueva habilidad de operador - Gravity Vortex Gun

Nueva Clase BR - Desperado

Dos nuevas armas funcionales - Rifle de asalto - FR .556, Rifle de tirador - SKS

Nuevos modos MP: tiroteo 3v3, ataque de los no muertos para 20 jugadores

Temporada 1: Pase de batalla de New Order: nuevos personajes, armas, artículos y más

Evento de marquesina - Lucha por la humanidad

Nuevos desafíos estacionales

Varias actualizaciones de interfaz de usuario, equilibrio de armas y optimizaciones de juego.

Escrito por Chris Hall.