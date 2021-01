Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Hay ciertos accesorios en los que puede confiar en el calendario de juegos, lanzamientos que vienen como un reloj y Call of Duty podría ser uno de los más confiables. Es una serie que ha lanzado aproximadamente un juego por año durante eones absolutos, y con Black Ops Cold War firmemente en el mercado, es hora de comenzar a esperar lo que sigue.

Los primeros rumores y detalles están comenzando a circular en torno a lo que podemos esperar del Call of Duty de 2021, por lo que hemos recopilado toda la información que necesita aquí. Siga leyendo para descubrir todo lo que necesita saber.

Como ya se mencionó, los juegos de Call of Duty no tienden a funcionar en tiempos de lanzamiento particularmente flexibles; generalmente puede esperar que salga uno en otoño cada año, y parece que 2021 no debería ser diferente en ese frente.

La sabiduría recibida en este momento tiene al desarrollador principal del juego como Sledgehammer Games , que anteriormente creó Call of Duty: Advanced Warfare y la Segunda Guerra Mundial, ambas entradas relativamente sólidas en la serie. De hecho, parecería que Sledgehammer estaba apuntando inicialmente a 2020 para su juego, pero que se deslizó a 2021, y Treyarch intervino para acabar con Black Ops Cold War en su lugar.

Por lo tanto, tendría mucho sentido que el juego de Sledgehammer estuviera pulido para este año. La situación de desarrollo de Call of Duty es un poco un laberinto hoy en día, con al menos cuatro estudios importantes todos adjuntos a la franquicia: Infinity Ward, Treyarch, Sledgehammer Games y Raven Software, todos bajo el paraguas de propiedad de Activision, por lo que podría ser que haya una buena cantidad de colaboración en curso.

Cuando se trata de plataformas, Black Ops Cold War puede volver a ser una guía firme de qué esperar del Call of Duty de 2021: básicamente, estará en muchas plataformas. Las consolas de próxima generación se acercarán a su primer aniversario cuando se lance el juego, por lo que puedes esperar que ondeen la bandera para una jugabilidad más gráfica e intensiva.

Sin embargo, todavía habrá decenas de millones de jugadores en la PS4 o Xbox One, por lo que el juego también saldrá en esas plataformas, y esperamos que haya un multijugador multiplataforma y generacional. como ofrece la Guerra Fría.

Si un año más en el horno puede hacer que el próximo COD impulse sus gráficos más allá de la Guerra Fría, quedará por verse, por supuesto, pero esperamos la acción 4K y el trazado de rayos para asegurarnos de que todo se vea lo mejor posible.

Aquí es donde las cosas pueden ser un poco más difíciles de predecir de lo que piensas: aunque hay algunas cosas de las que podemos estar seguros cuando se trata de un juego COD, todavía hay algunas variables reales.

En lo que podemos confiar es en que será un juego de disparos en primera persona con un tiempo para matar rápido y una jugabilidad nerviosa, y que vendrá con una campaña relativamente corta pero grandilocuente, junto con un componente multijugador grueso. Ese multijugador tendrá varios modos de equipo en diferentes estilos de objetivos, y usará mapas nuevos y, finalmente, una selección de clásicos remasterizados.

Lo anterior es cierto para casi todos los juegos de COD, pero cuando miras los juegos anteriores de Sledgehammer, puedes ver cierta variedad, en particular cuando se trata del movimiento del jugador. Advanced Warfare presentó posiblemente el movimiento más profundo y radical en cualquier juego de COD hasta la fecha, con saltos dobles, impulso y más que permiten tácticas verdaderamente verticales.

Desde entonces, eso se ha revertido ya que los jugadores se dividieron según el lugar al que llevó la serie, pero es muy posible que veamos otra desviación de la norma. Del mismo modo, la ruta de la Segunda Guerra Mundial nos haría obtener otro COD en el futuro con un movimiento limitado que depende más del objetivo que del recorrido.

Podremos tener una idea más clara de lo que se puede esperar en cuanto a la jugabilidad a medida que surja más información antes del lanzamiento del juego.

Otra pregunta abierta es cómo se integrará el nuevo juego con Call of Duty: Warzone, que ha roto las expectativas de ganar casi 100 millones de jugadores. La integración con Cold War en diciembre de 2020 fue más que un poco torpe y plagada de errores, por lo que tendremos que esperar que la próxima vez que suceda, para COD 2021, las cosas vayan mejor.

En el frente de la historia, lo que dijimos sobre el movimiento de los jugadores es instructivo: Sledgehammer ha creado dos COD hasta ahora, y son drásticamente diferentes: Advanced Warfare y la Segunda Guerra Mundial. El dinero seguro estaría en una de esas franquicias que obtenga una secuela, ya sea otro juego de la Segunda Guerra Mundial o algo ambientado en el futuro.

Es probable que la configuración que tenga el juego sea la variable más importante tanto para su juego como para su historia, en términos de tono y trama, por lo que será interesante ver qué termina siendo elegido. Cuando tengamos una idea más clara de esto, podremos comenzar a sacar conclusiones sobre la forma que podría tomar su historia.

Escrito por Max Freeman-Mills.