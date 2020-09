Call of Duty Mobile hace el cambio a 120Hz para juegos multijugador más fluidos

Esta página ha sido traducida usando inteligencia artificial y aprendizaje automático.

(Pocket-lint) - Call of Duty Mobile hará el cambio a 120Hz, lo que conducirá a una acción más fluida en los juegos multijugador.

El anuncio lo hizo Chris Plummer, vicepresidente de dispositivos móviles de Activision, durante el lanzamiento del nuevo Sony Xperia 5 II . En el anuncio, Plummer confirmó que la frecuencia de actualización de 120Hz sería compatible con los modos multijugador del juego.

"Me complace compartir con ustedes que Call of Duty Mobile será compatible con la pantalla de 120Hz para una experiencia de juego mejorada. Esta nueva y emocionante experiencia de juego a 120Hz se presenta en el modo multijugador de Call of Duty Mobile y se ha ajustado con precisión en colaboración con Sony Mobile en su nuevo dispositivo Xperia ", dijo Plummer.

Las frecuencias de actualización más rápidas han sido elogiadas durante mucho tiempo por los jugadores de PC y ahora se está extendiendo a los juegos de consola y móviles. El objetivo es reducir cualquier desenfoque que pueda ocurrir porque la pantalla no puede seguir el ritmo de los gráficos cambiantes y eso es especialmente común en el juego frenético de un juego de disparos como Call of Duty Mobile .

Actualmente, el recién anunciado Xperia 5 II es el único teléfono de Sony que admite 120Hz y se espera que esté disponible a partir de mediados de octubre. Pero hay muchos otros dispositivos en el mercado que ofrecen 120 fps: están los dispositivos OnePlus 8 Pro , Samsung Galaxy S20 y Note, por ejemplo.

Activision nos ha confirmado que esta no es una exclusiva de Sony Mobile, por lo que llegará a otros dispositivos. Puede esperar escuchar más detalles de Activision en un futuro próximo.

Más sobre esta historia

Este artículo se actualizó con información adicional de Activision.

Escrito por Chris Hall.